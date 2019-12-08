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ABD-Taliban görüşmeleri 3 ay aradan sonra Katar'da yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 05:05 | Son Güncelleme

ABD-Taliban görüşmeleri 3 ay aradan sonra Katar'da yeniden başladı

DOHA (AA) - Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban arasında 3 ay önce durdurulan görüşmelerin, Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başladığı belirtildi.

Katar Haber Ajansının (QNA) haberine göre, Afganistan'da istikrar ve barışın sağlanması hedefiyle ABD ile Taliban arasında, öncekilerin tamamlanması adına görüşmeler yapılıyor.

Haberde tarafların, yürütülen aracılık rolünün büyük olduğu ve bundan dolayı Katar'a teşekkür ettiği kaydedildi.

Görüşmelerin ne kadar süreceği ve içeriğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

- Afganistan barış süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin önceki yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

ABD ile Taliban arasındaki son görüşmeler, "Afganistan topraklarının özellikle Taliban'ın kontrolündeki kısımlarının terör örgütleri için güvenli bölge haline gelmeyeceği garantisine karşılık ABD askerlerinin ülkeden tamamen çekilmesi sözü" çerçevesinde yürütülüyor.

Kabil'de silahlı saldırı sonucu 1 Amerikan askerinin öldürülmesinin Taliban tarafından üstlenilmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, 7 Eylül'de görüşmelerin durdurulması kararı almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Afganistan Katar Taliban Hareketi

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