HABER

ABD Temsilciler Meclisinden Suriye yasa tasarısına onay

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 00:44 | Son Güncelleme

Temsilciler Meclisi, Suriye'deki Beşşar Esed rejimine ve rejimle iş yapanlara yönelik sert yaptırımlar içeren yasa tasarısını oy birliğiyle onayladı - Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel: "Hiçbir şey bu insanların (Suriyeliler) neredeyse 8 yıldır katlanmak zorunda kaldıkları dehşeti geri alamaz. Hiçbir şey kaybedilenleri geri getiremez. Başımızı başka yöne çevirip, Esed'in, Rusya'nın ve İran'ın Suriye'yi ezip geçmesine izin veremeyiz"

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisinde, Suriye'de Beşşar Esed rejimine ve rejimle iş yapanlara yönelik sert yaptırımlar içeren yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

"2019 Caesar Suriye Sivil Koruma Yasası" adı verilen tasarı, Temsilciler Meclisindeki oylamadan oy birliği ile geçti.

Tasarı, Donald Trump yönetiminin Suriye rejimi, güvenlik teşkilatları ya da Suriye Merkez Bankası ile iş yapan herkese yaptırım uygulanmasını öngörüyor. Ayrıca yasa tasarısındaki yaptırımlar, Suriye rejimiyle bağlantılı inşaat projeleri ya da Suriye'de rejimin kontrolünedeki havayolu ya da enerji endüstrisi ile iş birliği yapanları da kapsıyor.

Yasa, Esed rejiminin ablukasının yol açtığı açlık, kimyasal silah saldırıları gibi insanlığa karşı işlenen suçlara yönelik de yaptırımlar getiriyor. Yasa kapsamında Trump, her durum için ayrı bir yaptırım uygulayabilecek, barış görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesi ya da sivillere yönelik saldırıların kesilmesi durumunda ise yaptırımlar da askıya alınabilecek.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, yaptığı konuşmada, "Dünya Suriyeli insanlar konusunda başarısız oldu. Hiçbir şey bu insanların neredeyse 8 yıldır katlanmak zorunda kaldıkları dehşeti geri alamaz. Hiçbir şey kaybedilenleri geri getiremez. Başımızı başka yöne çevirip, Esed'in, Rusya'nın ve İran'ın Suriye'yi ezip geçmesine izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

Daha önceki iki dönemde de Temsilciler Meclisinden geçen tasarı, ABD'de hükümetin kapalı olması gerekçesiyle Senato'da oylanmadı.

ABD Başkanı Trump, 19 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Suriye'den ABD askerlerini çekeceğini duyurmuştu. Trump'ın kararı Washington'da tartışmalara yol açmıştı.

Tasarının adı ise Suriye'de Esed rejimi tarafından işlenen savaş suçları ve işkenceyi belgeleyen fotoğrafları sızdıran "Caesar" kod adlı askeri polisten geliyor.

Suriye'de Esed rejimine bağlı askeri birlikler tarafından işkenceyle ve aç bırakılarak öldürülen rejim muhaliflerinin fotoğrafını çekmekle görevli kod adı "Caesar" olan askeri polis, 11 bin kurbana ait 55 bin fotoğrafla bu ülkeden kaçmış, Anadolu Ajansı da bu fotoğrafları kamuoyuna duyurmuştu. Fotoğraflar, yayımlanmasının ardından uluslararası kamuoyunda infiale neden olmuş, ABD, AB ve BM'de Suriye'de yaşanan insanlık dışı işkence suçlarıyla ilgili soruşturma ve sorumluların cezalandırılması talebi gündeme gelmişti.

PARTNERFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteriFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteri
Çöken binanın enkazında kalan kişinin cesedine ulaşıldıÇöken binanın enkazında kalan kişinin cesedine ulaşıldı
Kızını bıçaklamıştı! Cani baba hakkında kararKızını bıçaklamıştı! Cani baba hakkında karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Temsilciler Meclisi Suriye yasa tasarısı

En Çok Okunan Haberler

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

Ünlü modelin göğüsleri sosyal medyanın diline düştü

Ünlü modelin göğüsleri sosyal medyanın diline düştü

F.Bahçe için İstanbul'a geliyor!

F.Bahçe için İstanbul'a geliyor!

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var!

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Celal Şengör: Türkiye Afganistan’dır

Celal Şengör: Türkiye Afganistan’dır

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da kızını 14 yerinden bıçaklayan cani baba tutuklandı

Kızını bıçaklamıştı! Cani baba hakkında karar

23 Ocak 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

23 Ocak 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

23 Ocak 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

23 Ocak 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Aydın'da firari suç makinesi yakalandı

Cezaevi firarisi yakalandı! Tam bir suç makinesi!

Burdur'da kestiği ağacın dalı başına düşen kişi öldü

Bir garip ölüm! Şanssızlığın bu kadarı!

TEM'de mültecileri taşıyan minibüs devrildi

TEM'de mültecileri taşıyan minibüs devrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.