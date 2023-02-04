ABD üzerinde görüldü, krize yol açtı! Bir başka 'casus' balon alarmı, bu sefer...

Dünya, ABD'den gelen haberi konuşuyor. Dün Pentagon, ABD'nin üzerinde Çin'e ait bir istihbarat balonun tespit edildiğini açıklamıştı. Çok büyük olduğu için oluşturacağı tahribat nedeniyle düşürülmeyen balonun yakın takibe alındığı belirtilmişti.

BİR BAŞKA CASUS BALON ALARMI

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "Latin Amerika üzerinden geçmekte olan balona ilişkin haberleri gördük. Bunun başka bir Çin gözetleme balonu olduğunu değerlendiriyoruz. Şu aşamada elimizde başkaca bir bilgi yok." açıklamasında bulundu.

Balonun şu anda 60 bin fit irtifada ABD’nin iç kesimleri üzerinde uçtuğu bilgisini veren Pentagon, balonun sivil havacılığa veya karaya fiziksel bir tehdit teşkil etmediğini açıklamıştı.

ÇİN ZİYARETİ ERTELENDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'e ait "casus balon"un ABD hava sahasında tespit edilmesinin ardından Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın gelecek hafta yapacağı Pekin ziyaretinin ertelediğini açıkladı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Bu balonun hava sahamızda bulunması, egemenliğimizin yanı sıra uluslararası hukukun da açık ihlalidir ve kabul edilemez." denildi.

