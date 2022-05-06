ABD vatandaşı olmak isteyen parti genel başkanına şok! Gerçeği sonradan anladı...

Sık sık karşımıza çıkan dolandırıcılar bu kez, ABD vatandaşı olmak isteyen Türkiye Yaşam Partisi lideri Deniz Özçelik'i tuzağına düşürdü. Özçelik ve kayınbiraderi, kendisini BM'de görevli İsrailli diplomat olarak tanıtan Elujah Etham'la irtibata geçti ve 38 bin dolar karşılığında anlaştı. 8 bin 800 dolar veren ve üstüne 30 bin dolar daha vermek üzere olan ikili, gerçeği öğrenince ise hayatının şokunu yaşadı...

30 BİN DOLAR DAHA VERMEK ÜZEREYKEN GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Türkiye Yaşam Partisi Genel Başkanı Deniz Özçelik ve kayınbiraderi Murat T. kendisini 'Elujah Etham' ismiyle tanıtıp İsrail vatandaşı olduğunu ve BM'de diplomat olarak çalıştığını söyleyen Ümit A. tarafından ABD vatandaşlığı vaadiyle dolandırıldı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Deniz Özçelik'e isminin Amerika'da bile duyulduğunu ve kendisini yakından takip ettiğini söyleyen sahte diplomat, Özçelik ve kayınbiraderine ABD vatandaşlığı alabileceğini, böylelikle hem Amerika hem Avrupa'ya rahatlıkla gidebileceklerini söyledi. Deniz Özçelik ve kayınbiraderi Murat T. de vatandaşlık almak için Ümit A.'ya 8 bin 800 dolar (130 bin lira) verdi. Ümit A. 30 bin dolar daha istedi. Teklifi kabul eden Özçelik parayı ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda verebileceğini söyledi ve konsolosluğa gidip Ümit A.'yı beklemeye başladı. Ümit A.'nın gelmemesi ve geri dönmemesi üzerine Özçelik, emniyete giderek şikâyetçi oldu.

24 SUÇ KAYDI TESPİT EDİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis, Ümit A.'yı kayıt dışı kaldığı evde Emel G. isimli kadınla birlikte yakaladı. Evdeki aramada sahte diplomat kimliği, BM ibareli kaşe, farklı yabancı uyruklu şahıslar adına düzenlenmiş belgeler, 'diplomatik kart' yazan ve karekod amblemi bulunan etiketler ile çok sayıda gayrimenkule ait tapu belgeleri ve uydu haritaları izin belgeleri buldu. 24 suç kaydı tespit edilen Ümit A. hâkimlik savunmasında, ODTÜ mezunu ve makine yüksek mühendisi olduğunu, Emel G.'nin dini nikâhlı eşi olduğunu söyledi. Ümit A. "Asıl dolandırıcı Deniz Özçelik'tir. Arabamdaki kaşe ve diplomatik kartlar da onlara aittir" diyerek suçlamaları reddetti.

"DİŞ FİLMİMİZİ BİLE ÇEKTİRDİ"

Deniz Özçelik ise "Istampayla parmak ve avuç izlerimizi aldı. Diş filmimizi bile çektirdi. Konsolosluğa gelmeyince yalan söylediğini anladık" dedi.

ÜYE SAYISI SIFIR

24 Aralık 2020'de kurulan partinin Yargıtay'da aktif görünen üye sayısı sıfır. Kuruluş manifestosu, tüzüğü olmayan partinin Çankaya'da bir binayı il binası yapmak üzere tuttuğu ancak kirasını ödemediği iddia ediliyor.

