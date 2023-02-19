HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD ve Kanada savaş uçakları düşürmüştü! Gizemini koruyan UFO olayıyla ilgili yeni açıklama: Enkazları bulamadık

ABD ve Kanada savaş uçakları düşürmüştü! Gizemini koruyan UFO olayıyla ilgili yeni açıklama: Enkazları bulamadık

19.02.2023 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ve Kanada tarafından hava sahalarında uçan tanımlayamayan 4 cisim tespit edilmiş ve vurularak düşürülmüştü. Dünyanın konuştuğu ve gizemini hala koruyan UFO olayının ardından bölgede günlerdir arama yapan, ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığı ise (NORTHCOM) düşürdükleri cisimlerin enkazlarını arama çalışmalarına son verdiklerini duyurdu. Açıklamada sistematik aramalar yapıldığını fakat enkazların yerinin belirlenemediği belirtildi.

ABD ve Kanada savaş uçakları düşürmüştü! Gizemini koruyan UFO olayıyla ilgili yeni açıklama: Enkazları bulamadık

ABD ve Kanada hava kuvvetlerini alarma geçiren tanımlayamayan cisimler peş peşe düşürülmüştü. Çin'e ait casus balon olayının ardından yaşanan bu gelişme dünyada gündem oldu. ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Kanada sınırındaki Huron Gölü üzerinde, 10 ve 12 Şubat'ta düşürülen nesnelerden herhangi birinin enkazına rastlanmadığından arama faaliyetlerinin sonlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "ABD ordusu, federal kurumlar ve Kanadalı ortaklar, hava görüntüleri, yüzey sensörleri ve yüzey altı taramaları dahil olmak üzere çeşitli yetenekler kullanarak her alanda sistematik aramalar yaptı, fakat enkazların yerini belirleyemedi." ifadelerine yer verildi.
thumbs_b_c_186b9afc2d7b31159e633142ef8c1775
Kuzey Kutbu koşulları ve deniz buzu kaynaklı aksaklıkların, söz konusu bölgedeki arama operasyonlarına son verme kararının verilmesinde etkili olduğu, uçuş operasyonlarının bugün sona ermesinin ardından hava güvenliğiyle ilgili sınırlamaların kaldırılacağı kaydedildi.

ABD peş peşe düşürmüştü! Başkan Biden'dan UFO açıklaması: Cisimleri daha fazla görmeye başladık çünkü... ABD peş peşe düşürmüştü! Başkan Biden'dan UFO açıklaması: Cisimleri daha fazla görmeye başladık çünkü...

CASUS BALONUN ARDINDAN ESRARENGİZ CİSİMLER

ABD ordusu, daha önce Montana üzerinde tespit ettiği Çin'e ait bir yüksek irtifa balonunu 4 Şubat'ta South Carolina kıyılarında vurmuştu. Pentagon, 10 Şubat'ta Alaska üzerinde tanımlanamayan bir cisim düşürmüştü. ABD ordusu, 12 Şubat'ta ise Kanada sınırındaki Huron Gölü üzerinde uçan tanımlanamayan bir cismi düşürmüştü.

casus-balon-reu-1999193_2

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 11 Şubat'ta da ABD ile işbirliği içinde ülkesinin Yukon bölgesi üzerindeki bir cismi düşürdüklerini açıklamıştı.

Böylece ABD ordusu 8 gün içinde, biri Çin'e ait yüksek irtifa balonu, 3'ü tanımlanmayan cisim olmak üzere 4 hava unsurunu düşürdü. Amerikan kamuoyunda hava sahasındaki uçan cisimler gündem olmaya devam ediyor. (AA)

Çin'den çok sert açıklama! 'Histerik ve saçma' Çin'den çok sert açıklama! 'Histerik ve saçma'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Paris karıştı! AVM'de intihar...Paris karıştı! AVM'de intihar...
13. günde gelen mucize haberleri13. günde gelen mucize haberleri
Fay hattının geçtiği köy toprağa gömüldü!Fay hattının geçtiği köy toprağa gömüldü!
Anahtar Kelimeler:
ufo Kanada abd

En Çok Okunan Haberler

'Berbat bir kış sezonu geçiriyoruz' deyip duyurdular

'Berbat bir kış sezonu geçiriyoruz' deyip duyurdular

Taraftarın gözü kulağı Aubameyang'daydı ama... Serdar Dursun için beklenmedik teklif, anlaşma yakın!

Taraftarın gözü kulağı Aubameyang'daydı ama... Serdar Dursun için beklenmedik teklif, anlaşma yakın!

Enkazdan önce oğlunu kurtardı! Şimdi ders notlarını arıyor

Enkazdan önce oğlunu kurtardı! Şimdi ders notlarını arıyor

Mehmet Öz, Hatay’da depremzedeleri ziyaret etti! Dikkatle dinledi…

Mehmet Öz, Hatay’da depremzedeleri ziyaret etti! Dikkatle dinledi…

Hatay'ın yıldızı F.Bahçe'yi istemedi! Yeni adresi...

Hatay'ın yıldızı F.Bahçe'yi istemedi! Yeni adresi...

Fay haritası yenilendi! Türkiye'de deprem riski taşıyan iller...

Fay haritası yenilendi! Türkiye'de deprem riski taşıyan iller...

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.