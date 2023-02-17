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ABD peş peşe düşürmüştü! Başkan Biden'den UFO açıklaması: Cisimleri daha fazla görmeye başladık çünkü...

17.02.2023 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Çin casus balonunun ardından geçtiğimiz günlerde tanımlayamayan 3 cisim tespit edilmiş ve vurularak düşürülmüştü. Dünya UFO iddialarını konuşurken ABD Başkanı Joe Biden ise önemli açıklamalar yaptı. Biden, "Eğer herhangi bir cisim ABD vatandaşlarının güvenliğini tehdit ederse, onu düşüreceğim. Gökyüzündeki cisimlerin sayılarının bir anda artığına dair kanıt yok. Bu günlerde cisimleri daha fazla görmeye başladık çünkü radarlarımızın sayısını artırdık" dedi.

ABD peş peşe düşürmüştü! Başkan Biden'den UFO açıklaması: Cisimleri daha fazla görmeye başladık çünkü...

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin’e ait yüksek irtifalı istihbarat balonunun ABD üzerinde olduğunu duyurmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden casus balonun düşürülmesine onay vermişti. Geçtiğimiz günlerde de Alaska ve Kanada üzerinde uçan tanımlamayan cisimlerin düşürülmesinin ardından da Huron Gölü üzerinde bir cisim de F-16 savaş uçakları tarafından vurulmuştu. Beyaz Saray'da açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, ABD hava sahasında tespit edilen tanımlanamayan cisimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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"DÜŞÜRECEĞİM"

Geçtiğimiz hafta sonu tespit edilen tanımlanamayan 3 cismin de hava güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle düşürüldüğünü söyleyen Biden, "Burada bir hata yok. Eğer herhangi bir cisim ABD vatandaşlarının güvenliğini tehdit ederse, onu düşüreceğim" dedi. Kanada'da da düşürülen cisim hakkında Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüşme gerçekleştirdiğini belirten Biden, Kanada ve ABD ordularının iş birliği içinde çalışma yürüttüklerini aktardı.

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"DAHA FAZLA GÖRMEYE BAŞLADIK"

Düşürülen tanımlanamayan 3 cismin, Çin'in casus balon programı veya başka bir ülke ile bağlantılı olup olmadığına ilişkin kanıt olmadığını ifade eden Biden, "İstihbarat yetkililerinden alınan bilgiler, balona benzeyen bu 3 cismin özel şirketlerin hava durumu veya diğer bilimsel çalışmalar için kullandığı araçlar olabileceği yönünde. Gökyüzündeki cisimlerin sayılarının bir anda artığına dair kanıt yok. Bu günlerde cisimleri daha fazla görmeye başladık çünkü radarlarımızın sayısını artırdık" açıklamasında bulundu.

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ÇİN BAŞKANI İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRLANIYOR

ABD Başkanı Biden, düşürülen balon ve tanımlanamayan 3 cisim ile ilgili Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile de bir görüşme yapmayı planladığını söyledi. Görüşme için net bir tarih belirtmeyen Biden, "Çin ile bir anlaşmazlık değil rekabet görüyoruz. Yeni bir soğuk savaş olmasını beklemiyoruz. Dediğim gibi özür dilemeyeceğim, rekabet edeceğiz" dedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin ufo Joe Biden abd

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