HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD ve Meksika sınırlarını Kovid-19 nedeniyle kapatıyor

ABD ve Meksika sınırlarını Kovid-19 nedeniyle kapatıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 20.03.2020 20:01 | Son Güncelleme

ABD, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önüne geçebilmek amacıyla Meksika ile sınırları zaruri olmayan geçişlere kapatma kararı aldı.

ABD ve Meksika sınırlarını Kovid-19 nedeniyle kapatıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü ile Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Geçen hafta Kanada ile sınırları zaruri olmayan geçişlere kapattıklarını anımsatan Trump, bu konuda Meksika ile de çalıştıklarını kaydetti.

"AVRUPA İLE UÇUŞLARI ASKIYA ALIYOR"

Donald Trump, iki ülkenin sınırlarını mecburi olmayan geçişlere kapatacaklarını kaydederek, "Meksika bizim güney sınırımızı korumak için adımlar atıyor. Avrupa ile uçuşları da askıya alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da "ABD ve Meksika'nın ortak sınırlarını, zaruri olmayan geçişlere kapatma kararı aldığını duyurmak istiyorum." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
Çarpıcı araştırma: Halk Trump'ın koronavirüs ile mücadelesinden memnun mu?Çarpıcı araştırma: Halk Trump'ın koronavirüs ile mücadelesinden memnun mu?
Mide kanaması belirtileri nelerdir? Dışkınızın rengine dikkat!Mide kanaması belirtileri nelerdir? Dışkınızın rengine dikkat!
Anahtar Kelimeler:
ABD koronavirüs Kovid-19 Meksika

En Çok Okunan Haberler

81 ilde genelge! Sağlık Bakanlığı'ndan önemli karar

81 ilde genelge! Sağlık Bakanlığı'ndan önemli karar

Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?

Spor medyasının duayen ismi koronavirüsten hayatını kaybetti

Spor medyasının duayen ismi koronavirüsten hayatını kaybetti

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

İtalya'da yaşayan Türk yazar Kutluer: İnsanlar feryat figan

İtalya'da yaşayan Türk yazar Kutluer: İnsanlar feryat figan

İstanbul'da ulaşım seferlerine kısıtlama geliyor

İstanbul'da ulaşım seferlerine kısıtlama geliyor

İlginizi Çekebilir

Kapatılacağını duyan oraya koştu, uzun kuyruklar oldu

Kapatılacağını duyan oraya koştu, uzun kuyruklar oldu

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Dünya Sağlık Örgütü duyurdu: Koronavirüs aşı testleri başladı

Dünya Sağlık Örgütü duyurdu: Koronavirüs aşı testleri başladı

Şoke eden görüntü! Koronavirüs 50 kişiye böyle bulaşmış

Şoke eden görüntü! Koronavirüs 50 kişiye böyle bulaşmış

Diğer Haberler
Son dakika: İtalya'da koronavirüs kabusu: Ölü sayısı 4 bin 32 oldu

İtalya'da koronavirüs kabusu: Ölü sayısı 4 bin 32 oldu

Norveç’te karantinayı yazlığında geçirmek isteyenlere para ve hapis cezası

Norveç’te karantinayı yazlığında geçirmek isteyenlere para ve hapis cezası

ABD'lilerin yüzde 55'i Trump'ın Kovid-19 ile mücadelesinden memnun

Çarpıcı araştırma: Halk Trump'ın koronavirüs ile mücadelesinden memnun mu?

17.700 şişe el dezenfektanı toplayıp, internetten satmaya çalışan Amerikalı kardeşlere soruşturma

Bunlar da Amerikalı fırsatçılar: 17.700 şişe el dezenfektanını fahiş fiyata satmak istediler!

Son dakika: Koronavirüsün yeni semptomları ortaya çıktı

Koronavirüsün yeni semptomları ortaya çıktı

Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor?

Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.