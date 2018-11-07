ABD'DE ADALET BAKANI SESSİONS İSTİFA ETTİ (GENİŞ HABER)

Nafiz ALBAYRAK / New YORK, 7 Kasım (DHA) - ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, Başkan Trump'ın isteği üzerine görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi soruşturmasında 'ifade vermeme hakkını' kullandığı için ABD Başkanı Donald Trump'ın tepkisini çeken Sessions, ABD Başkanı Trump'a sunduğu istifa mektubunda "Sayın Başkan, sizin isteğiniz üzerine istifamı sunuyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim" dedi. Adalet Bakanı olarak büyük bir istekle çalıştığını dile getiren Sessions, birlikte çalıştığı tüm Adalet Bakanlığı görevlilerine de teşekkür etti.
ABD Başkanı Donald Trump tarafından 'demokrat' olmakla da sık sık eleştirilen Sessions'in istifasını sosyal medya üzerinden paylaşan Trump, "Adalet Bakanı Jeff Sessions’a, görevinden dolayı teşekkür ederiz. Kendisine iyi niyet dileklerimizi sunarız. Bu göreve asaleten kimin atanacağı ileri bir tarihte belirlenecektir" dedi.
Trump, Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Matthew G. Whitaker’in vekaleten Adalet Bakanlığı görevini yürüteceğini de duyurdu.
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