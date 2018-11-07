HABER

ABD'DE ADALET BAKANI SESSİONS İSTİFA ETTİ (GENİŞ HABER)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 23:58 | Son Güncelleme

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, Başkan Trump'ın isteği üzerine görevinden istifa ettiğini duyurdu.  Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi soruşturmasında 'ifade vermeme hakkını' kullandığı için ABD Başkanı Donald Trump'ın tepkisini çeken Sessions, ABD Başkanı Trump'a sunduğu istifa mektubunda "Sayın Başkan, sizin isteğiniz üzerine istifamı sunuyorum.

Nafiz ALBAYRAK / New YORK, 7 Kasım (DHA) - ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, Başkan Trump'ın isteği üzerine görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi soruşturmasında 'ifade vermeme hakkını' kullandığı için ABD Başkanı Donald Trump'ın tepkisini çeken Sessions, ABD Başkanı Trump'a sunduğu istifa mektubunda "Sayın Başkan, sizin isteğiniz üzerine istifamı sunuyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim" dedi. Adalet Bakanı olarak büyük bir istekle çalıştığını dile getiren Sessions, birlikte çalıştığı tüm Adalet Bakanlığı görevlilerine de teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından 'demokrat' olmakla da sık sık eleştirilen Sessions'in istifasını sosyal medya üzerinden paylaşan Trump, "Adalet Bakanı Jeff Sessions’a, görevinden dolayı teşekkür ederiz. Kendisine iyi niyet dileklerimizi sunarız. Bu göreve asaleten kimin atanacağı ileri bir tarihte belirlenecektir" dedi.

Trump, Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Matthew G. Whitaker’in vekaleten Adalet Bakanlığı görevini yürüteceğini de duyurdu.

Instagram'dan striptiz yaptı!Instagram'dan striptiz yaptı!
İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler! Lise öğrencisini pompalı tüfekle infaz etti!İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler! Lise öğrencisini pompalı tüfekle infaz etti!
Eski muhtar dehşet saçtı: 3 yaralıEski muhtar dehşet saçtı: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Enes Batur, Kerimcan ve Danla Bilic'e dava açtılar

Enes Batur, Kerimcan ve Danla Bilic'e dava açtılar

Okyanusta inanılmaz keşif! Sosyal medyada gündem oldu

Okyanusta inanılmaz keşif! Sosyal medyada gündem oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyenler belli oldu! Öldürülen sadece o değilmiş

Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyenler belli oldu! Öldürülen sadece o değilmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
8 yaşındaki kız eve gelir gelmez annesine her detayı anlattı! Olayı duyan anne polise koştu

8 yaşındaki kız eve gelir gelmez annesine her detayı anlattı! Olayı duyan anne polise koştu

İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler! Lise öğrencisini pompalı tüfekle infaz etti!

İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler! Lise öğrencisini pompalı tüfekle infaz etti!

Ermenek'teki maden faciasında Türkiye'yi ağlatan Ayşe Teyze hayatını kaybetti

Ermenek'teki maden faciasında Türkiye'yi ağlatan Ayşe Teyze hayatını kaybetti

Kreşte solunumu duran 1 yaşındaki Melisa Tuana hayatını kaybetti

Kreşte solunumu duran 1 yaşındaki Melisa Tuana hayatını kaybetti

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

KHK'lı doktorlar için yapılan düzenleme kabul edildi

KHK'lı doktorlar için yapılan düzenleme kabul edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.