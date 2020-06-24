ABD'de Facebook'a karşı reklam boykotu kampanyası büyüyor

Nefret söylemine sessiz kaldığı gerekçesiyle Facebook'a karşı başlatılan reklam boykotu kampanyasına Unilever'e ait Amerikan dondurma şirketi Ben & Jerry's de katıldı.

Ben & Jerry's şirketinden yapılan açıklamada, #StopHateforProfit (Kâr için nefreti durdur) kampanyasına destek belirtilerek şöyle denildi:

"Platformlarının ulusumuzun bölünmesi, seçmenlerin baskı altına alınması,ırkçılık ve şiddetin körüklenmesi ve demokrasimizin sekteye uğratılması amacıyla kullanılmasının önlenmesi için Facebook'a daha kararlı davranmaçağrısında bulunanlara katılıyoruz."

Daha önce de doğa sporları ve kamp malzemeleri üreticisi North Face, açık kaynak yazılım şirketi Mozilla ve şifre yönetimi uygulaması Dashlane, Temmuz ayı boyunca Facebook ve Instagram'a reklam vermeme kararı almıştı.

Facebook'tan yapılan açıklamada ise şirketin "kurallarını gözden geçirmeye, karar alma süreçlerinde şeffaflık ve çok sesliliğe önem vermeye, ırksal adalet ve seçmen etkileşimini geliştirmek için çaba harcamaya devam ettiği" belirtildi.