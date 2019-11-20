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ABD'den İsrail ve Filistin'e doğrudan müzakere teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 22:06 | Son Güncelleme

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Cherith Norman Chalet: - "Bu karmaşık siyasi sorunun sadece Filistin ve İsrailliler arasında doğrudan görüşmelerle çözülebileceğine inanıyoruz" - Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur: - "ABD artık bugün barışın sesi olamaz" - İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon: - "Tek yol doğrudan müzakereler yapmak"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Cherith Norman Chalet, ülkesinin İsrail'in Batı Şeria'da yer alan yasa dışı yerleşim birimlerini artık yasa dışı görmeme kararına ilişkin, ''Bu karmaşık siyasi sorunun sadece Filistin ve İsrailliler arasında doğrudan görüşmelerle çözülebileceğine inanıyoruz.'' dedi.

Chalet, BM Güvenlik Konseyi'nde Filistin sorununun görüşüldüğü oturumda konuştu.

ABD yönetiminin, yasa dışı Yahudi yerleşim kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Chalet, ''Bu karmaşık siyasi sorunun sadece Filistin ve İsrailliler arasında doğrudan görüşmelerlerle çözülebileceğine inanıyoruz. ABD hükümeti, bu kararla ne herhangi bir yerleşim birimi hakkında yasal görüş bildiriyor ne de Batı Şeria'nın nihai statüsü hakkında peşin hüküm veriyor. Buna İsrail ve Filistin halkları karar verir.'' ifadelerini kullandı.

- BM: ''ABD'nin kararından üzüntü duyduk''

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov ise ABD yönetiminin söz konusu kararından ''üzüntü duyduklarını'' belirterek, İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerinin uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini ve BM'nin bu konudaki kararının değişmediğini söyledi.

Mladenov, ''Bir ateşkesten daha fazlasını istiyorsak, yol belli. Roket saldırılarına, misilleme hava saldırılarına, provokasyonlara son verilmeli, Gazze'de sükuneti sağlayan anlayışa uyulmalı, insani krizi hafifletecek çabalar iki katına çıkarılmalı ve işgal altındaki bölgede Filistinlilere oy kullanma ve kendi liderlerini seçme hakkı tanıyan uzun vadeli sürdürülebilir bir siyasi çözüm bulunmalı.'' değerlendirmesinde bulundu.

- Filistin: ''ABD artık barışın sesi olamaz''

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise ABD yönetiminin kararının iki devletli çözümü tehlikeye attığının altını çizerek, ''Ancak, uluslararası toplum ve ABD dışında, konseyin diğer 14 üyesi kesinlikle uluslararası hukuku ve yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğu gerçeğini terk etmiyor.'' diye konuştu.

Uluslararası hukuku ihlal edenlerin söz konusu kararlarından geri dönmesi gerektiğini vurgulayan Mansur, ''ABD'nin kararını şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. ABD artık bugün barışın sesi olamaz.'' görüşünü paylaştı.

- İsrail: ''Doğrudan müzakereler tek yol''

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail-Filistin sorununun çözümündeki rolünü reddederek, ''Tek yol doğrudan müzakereler yapmak.'' şeklinde konuştu.

BMGK üyesi 5 Avrupa Birliği (AB) ülkesi İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve Polonya, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu, iki devletli çözümü ve kalıcı barışı yıprattığını bildirmişti.

BMGK kasım dönem başkanı İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Konsey'de Filistin sorunu ve Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alınacağı oturum öncesi, AB üyesi 5 ülke adına ortak açıklama yaparak, "Gerçekçi ve uygulanabilir tek yol olan müzakere edilmiş iki devletli çözüm sürecini desteklemeye devam edeceğiz." demişti.

- Pompeo, yerleşim birimlerini yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail'in Batı Şeria'da yer alan yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

Karar, İsrail'de sevinçle karşılanırken, Filistin yönetimi ise ABD'ye tepki göstermişti. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD'nin kararının "uluslararası kanunların hafife alınması" anlamına geldiğini belirtmişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da, 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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