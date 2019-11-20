ABD'den İsrail ve Filistin'e doğrudan müzakere teklifi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Cherith Norman Chalet, ülkesinin İsrail'in Batı Şeria'da yer alan yasa dışı yerleşim birimlerini artık yasa dışı görmeme kararına ilişkin, ''Bu karmaşık siyasi sorunun sadece Filistin ve İsrailliler arasında doğrudan görüşmelerle çözülebileceğine inanıyoruz.'' dedi. Chalet, BM Güvenlik Konseyi'nde Filistin sorununun görüşüldüğü oturumda konuştu. ABD yönetiminin, yasa dışı Yahudi yerleşim kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Chalet, ''Bu karmaşık siyasi sorunun sadece Filistin ve İsrailliler arasında doğrudan görüşmelerlerle çözülebileceğine inanıyoruz. ABD hükümeti, bu kararla ne herhangi bir yerleşim birimi hakkında yasal görüş bildiriyor ne de Batı Şeria'nın nihai statüsü hakkında peşin hüküm veriyor. Buna İsrail ve Filistin halkları karar verir.'' ifadelerini kullandı. - BM: ''ABD'nin kararından üzüntü duyduk'' BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov ise ABD yönetiminin söz konusu kararından ''üzüntü duyduklarını'' belirterek, İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerinin uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini ve BM'nin bu konudaki kararının değişmediğini söyledi.

Mladenov, ''Bir ateşkesten daha fazlasını istiyorsak, yol belli. Roket saldırılarına, misilleme hava saldırılarına, provokasyonlara son verilmeli, Gazze'de sükuneti sağlayan anlayışa uyulmalı, insani krizi hafifletecek çabalar iki katına çıkarılmalı ve işgal altındaki bölgede Filistinlilere oy kullanma ve kendi liderlerini seçme hakkı tanıyan uzun vadeli sürdürülebilir bir siyasi çözüm bulunmalı.'' değerlendirmesinde bulundu. - Filistin: ''ABD artık barışın sesi olamaz'' Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise ABD yönetiminin kararının iki devletli çözümü tehlikeye attığının altını çizerek, ''Ancak, uluslararası toplum ve ABD dışında, konseyin diğer 14 üyesi kesinlikle uluslararası hukuku ve yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğu gerçeğini terk etmiyor.'' diye konuştu. Uluslararası hukuku ihlal edenlerin söz konusu kararlarından geri dönmesi gerektiğini vurgulayan Mansur, ''ABD'nin kararını şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. ABD artık bugün barışın sesi olamaz.'' görüşünü paylaştı.