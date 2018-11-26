HABER

ABD'den Rusya'ya "uluslararası hukukun ihlali" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 20:44 | Son Güncelleme

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley: - "Rusya'nın Ukrayna'nın Kerç Boğazı'ndan yasal geçişini engellemesi, uluslararası hukuku ihlal ediyor. Bu küstah eylem, uluslararası toplum tarafından kınanmalı ve asla kabul edilmemeli" - Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy: - "Bu provokasyonun önceden planladığı çok açık ve Batılı devletler destekledi"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ''Rusya'nın Ukrayna'nın Kerç Boğazı'ndan yasal geçişini engellemesi, uluslararası hukuku ihlal ediyor. Bu küstah eylem, uluslararası toplum tarafından kınanmalı ve asla kabul edilmemeli.'' dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rus savaş gemilerinin, Kırım açıklarında Azak Denizi'nde Rusya kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla Ukrayna savaş gemilerine ateş açmasının ardından artan gerginlik üzerine acil toplandı.

Ancak Rusya, ''sınırlarının ihlali'' gerekçesiyle toplantıya çağırdığı 15 üyeli konseyde gerekli olan 9 ülkenin desteğini alamadığı için toplantı, ''Azak Denizi'ndeki Rusya-Ukrayna gerginliği'' başlığı altında yapıldı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İngiltere, Hollanda, Polonya ve İsveç adına yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirterek, konseyin ''Rusya'nın provokasyonlarını, 'sınırlarının ihlali' başlığı altında değil, uygun bir gündem maddesi olarak ele alacağını'' söyledi.

Rusya'nın hafta sonu "pervasızca" gerginliği artırdığını belirten Haley, ''Rusya'nın Ukrayna'nın Kerç Boğazı'ndan yasal geçişini engellemesi, uluslararası hukuku ihlal ediyor. Bu küstah eylem, uluslararası toplum tarafından kınanmalı ve asla kabul edilmemeli.'' diye konuştu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy ise Ukrayna'yı uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı.

Polyanskiy', ''Bu provokasyonun önceden planladığı çok açık ve Batılı devletler destekledi.'' dedi.

Dmitry Polyanskiy, BMGK'nin ''Ukrayna'nın tehlikeli eylemlerinin sorumluluğunu" yüklenmemesi gerektiğini söyledi.

Merakla baktıkları yerde korkunç bir manzara varMerakla baktıkları yerde korkunç bir manzara var
Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4'üncü Toplantısı yapıldıTürkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4'üncü Toplantısı yapıldı
Şehidimizin ismi ve memleketi belli olduŞehidimizin ismi ve memleketi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD BMGK Rusya

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı'yla boşanan Şeyma Subaşı'nın alacağı nafaka miktarı belli oldu!

Acun Ilıcalı'yla boşanan Şeyma Subaşı'nın alacağı nafaka miktarı belli oldu!

İstanbul'da düşen askeri helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul'da düşen askeri helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı!

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İlginizi Çekebilir

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İlker Başbuğ'dan flaş sözler: Türk halkı demek yanlış!

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisinden çok konuşulacak karar!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Bu kavga iddiası gündemi sarsar: Saray içi darbe!

Meral Akşener: KPSS'yi kim çıkardıysa eli kırılsın

'Bu ülkeye ihanettir! Kim çıkardıysa eli kırılsın'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti'li Fatma Şahin gözyaşlarına boğuldu!

AK Parti'li Şahin gözyaşlarına boğuldu!

İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyayı sallayan soğan paylaşımı

Resmi hesaptan paylaşıldı, sosyal medyayı salladı

İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Cemal Kaşıkçı cinayeti için flaş açıklama

Kaşıkçı cinayeti için flaş açıklama: Cesedi...

Sulama kanalına düşen köpek 2 gün sonra kurtarıldı

Sulama kanalına düşen köpek 2 gün sonra kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.