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  4. ABD'li yetkililer Ukrayna uçağının İran tarafından düşürüldüğüne inanıyor

ABD'li yetkililer Ukrayna uçağının İran tarafından düşürüldüğüne inanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 22:03 | Son Güncelleme

ABD'li yetkililer Ukrayna uçağının İran tarafından düşürüldüğüne inanıyor

WASHINGTON (AA) - ABD'li yetkililer, Tahran'da düşen Ukrayna Hava Yolları'a ait uçağın kazara İran tarafından düşürülmüş olabileceğine inanıyor.

Amerikan medyasına konuşan birçok Amerikalı yetkili, ABD istihbaratının, salı gecesi Tahran-Kiev seferini yapan Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran tarafından fırlatılan füzelerden biriyle düşürülmüş olduğunu değerlendirdiğini öne sürdü.

Amerikalı yetkililerden biri, ABD uydularının uçağın kalkışından çok kısa süre önce İran'dan iki füzenin fırlatıldığını tespit ettiğini iddia ederken, iki ABD'li yetkili ise Washington'un söz konusu uçağın kazayla düşürüldüğüne inandığını ifade etti.

İran, Kanada, Afganistan, İngiltere, Almanya ve Ukrayna vatandaşlarının bulunduğu uçaktaki 167 yolcu ve 9 mürettebattan kurtulan olmadı.

- ABD ile Kanada arasında uçak görüşmesi

Bazı ABD'li yetkililer, Amerikan istihbaratının değerlendirmesinin Kanada ile paylaşıldığını ifade etti.

Sabah ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile telefonda görüştü.

Esper, Kanadalı mevkidaşı ile Orta Doğu'daki güvenlik durumunu el aldıklarını kaydetti.

Pentagon söz konusu uçağın düşmesi ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun bugün (TSİ 22.00) düşen Ukrayna uçağına ilişkin basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

-Trump da şüpheli yaklaştı

ABD Başkanı Donald Trump da düzenlediği basın toplantısında, sorulan bir soru üzerine uçağın teknik bir arıza ile düşmüş olabileceğinden şüphe ettiğini ifade etti.

Trump, uçağın İran'ın hatası ile düşmüş olabileceğini öne sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Esper İRAN Kanada Ukrayna uçağı

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