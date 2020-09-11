ABD'nin 12 eyaletinde orman yangınları: Oregon'da yarım milyon insan evlerini terk etti

ABD'nin Oregon eyaletinde yetkililer, Pasifik okyanusu kıyısında devam eden onlarca orman yangını yüzünden yarım milyonu aşkın insanın canını kurtarmaya çalıştığını söylüyorlar.

Hava daki nem oranı normalin çok altına düşmüş durumda. Rüzgarlar da eyaleti bir uçtan bir uca etkileyen yangınları iyice güçlendiriyor. Yangınların en az birinde ise kundaklama kuşkusu ortaya çıktı.

Eyalet Valisi Kate Brown, can kaybının henüz bilinmediğini, ama en az dört kişinin öldüğünü söyledi.

Şu anda ABD'nin 12 eyaletinde 100'ü aşkın orman yangını devam ediyor.

Oregon, California ve Washington yangınlardan en çok etkilenen eyaletler. Bu eyaletlerde bazı kasabalar tamamiyle kül oldu ve en az 10 kişinin öldüğü açıklandı.

Ulusal Kurumlararası Yangın Merkezi'nin açıklamasına göre şu ana kadar iki milyon hektara yakın bir alan yandı.

Oregon'da son durum: Tehlike çanları çalıyor

Perşembe akşamı Oregon Olağanüstü Hal Yönetimi Bürosu yangınlar yüzünden eyaletin 4,2 milyonluk nüfusunun yüzde 10'unun tahliye edildiğini doğruladı.

Oregon Eyalet İtfaiye Gücü sözcüsü Rich Tyler, New York Times gazetesine "Evleri ve işyerlerini de saran bir yangında, açık doğalgaz hatları da yangını besliyor" dedi.