"ABD'nin Golan kararı Lübnan'ı da tehdit ediyor"

Avn, İsrail'in işgalinde tutulan Lübnan toprakları konusuna da değinerek, "ABD'nin bu kararı, sadece kardeş bir ülkenin egemenliğini değil, İsrail tarafından toprakları aşamalı olarak ele geçirilen Lübnan devletinin de egemenliğini tehdit ediyor." dedi.

Bulgar mevkidaşıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın işgal altındaki Kudüs kenti ve Golan Tepeleri'ne ilişkin kararlarını da görüştüklerini aktaran Avn, ABD'nin bu yönde attığı adımların uluslararası hukuka ve normlara aykırı olduğunu kaydetti.

İsrail ihlallerinin ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına bağlı kalmakla sona ereceğini vurgulayan Avn, Bulgaristan'ın söz konusu ihlaller karşısında Lübnan'ın yanında yer almasının yanı sıra sınırlarında doğal gaz ve petrol çıkarma hakkını desteklemesi gerektiğini söyledi.

Avn, ülkesini ziyaret eden Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile başkent Bayrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Avn, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden ihlallerine dikkati çekti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ABD'nin işgal altındaki Golan Tepeleri'nde "İsrail egemenliğini" tanıma kararının yalnızca Suriye'yi değil Lübnan'ı da tehdit ettiğini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ülkesindeki Suriye ve Filistinli mültecilerle ilgili ise Lübnan'da ekonomik durumun iyi olmadığı dolayısıyla mültecilerin daha iyi bir hayat bulmak amacıyla Avrupa ülkelerine gitme yollarını arayabileceğini söyledi.

- "Lübnan doğuya açılan bir kapı"

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev de ülkesi ile Lübnan arasında birçok ortak nokta olduğuna vurgu yaptı.

Lübnan'ı kendileri için doğuya açılan bir kapı olarak gördüklerini ifade eden Radev, Avn'ın Orta Doğu krizlerine yönelik çözüm odaklı objektif yaklaşımlarını desteklediklerini belirtti.

Radev, Bulgaristan'ın terörle mücadele ve yasa dışı göç konusunda Lübnan ile iş birliği içerisinde olduğunu söyledi.

İki günlük resmi temasları çerçevesinde Beyrut'ta bulunan Bulgaristan Cumhurbaşkanı'nın, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Saad el-Hariri ile görüşmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

