ABD'nin sözde barış planı Diyarbakır ve Bingöl'de protesto edildi

DİYARBAKIR/BİNGÖL (AA) - Diyarbakır ve Bingöl'de cuma namazının ardından bir araya gelen yüzlerce vatandaş, ABD'nin sözde barış planına tepki gösterdi. Diyarbakır'da Mustazaflar Cemiyeti öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla cuma namazının ardından Ulu Cami önünde bir araya gelen grup, Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelediği sözde barış planını protesto etti. Yaşlı, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu grup, sık sık tekbir getirerek, ABD ve İsrail aleyhine slogan attı. Grup adına açıklama yapan Üzeyir Yuva, İslam ümmetinin mukaddes beldesi Kudüs'ün büyük bir işgalle, Mescid-i Aksa'nın da yıkıcı bir tehditle karşı karşıya olduğunu söyledi. ABD ve İsrail'in planına karşı bütün Müslümanların harekete geçmesi gerektiğini ifade eden Yuva, "Gün, İslam ümmetine dayatılan zillete karşı direniş gösterme, mücadele başlatma günüdür. Ümmetin içinde bulunduğu parçalanmışlık halini fırsata çeviren siyonistler ile emperyalist ABD'nin, Müslümanları Kudüs'te izole edip yok edecek yüzyıllık işgal planı, nihai proje olmadığı görülmelidir." diye konuştu.

Siyonistlere ve ABD'ye geri adım attırmaya yönelik İslam ülkelerinin idarecilerine büyük sorumluluklar düştüğünü dile getiren Yuva, şöyle devam etti: "İslam ülkeleri Filistin'de işgalci olan rejimi devlet diye tanımaktan vazgeçmelidir. Terör rejimi ile bütün siyasi ve ekonomik ilişkiler derhal kesilmelidir.

ABD'nin İslam ülkelerindeki üsleri kapatılmalıdır. Petrol ve doğalgaz gibi stratejik enerji maddelerin satışı durdurulmalıdır. Ekonomik boykotun yanı sıra, siyonist rejimle ilişkili tüm sermayedarların faaliyetleri durdurulmalıdır.

İslam ülkelerinin hava sahaları, karasuları ve limanları ABD ve siyonistlere kapatılmalıdır. Bugün safları toparlayıp, sıklaştırma vaktidir. İhanet projesine karşı durup, Filistinli kardeşlerimize destek olma vaktidir." HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Osman Aktaş da İsrail ile hiçbir anlaşmaya razı olmadıklarını söyleyerek, "Tüm antlaşmaların feshedilmesi lazım. Hayatımızın son damlasına kadar her şeyimizle Mescid-i Aksa'nın yanındayız." dedi. Öte yandan, telefonla bağlanan Hamas'ın yetkililerden Abdul Muti Zakkut, meydanda toplananlara seslendi.