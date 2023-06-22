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Abdullah Erdem Cantimur kimdir, nereli, kaç yaşında? Resmi Gazete'de yayımlandı! Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur oldu

22.06.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Abdullah Erdem Cantimur ile ilgili araştırmalar 22 Haziran 2023 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı sonrası merak konusu oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur oldu. Peki, Abdullah Erdem Cantimur kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Abdullah Erdem Cantimur kimdir, nereli, kaç yaşında? Resmi Gazete'de yayımlandı! Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem, Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası arama motorlarında araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yardımcıları merak ediliyordu. Konuya ilişkin detaylar, Cumhurbaşkanı Atama Kararı sonrası belli oldu. Abdullah Erdem Cantimur vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur hakkında merak edilenler...

ABDULLAH ERDEM CANTİMUR KİMDİR?

Abdullah Erdem Cantimur 1961 yılında Kütahya'nın Simav ilçesinde dünyaya geldi.

Abdullah Erdem Cantimur, Anadolu Üniversitesi Kütahya İdari Bilimler Yüksek Okulu'nu bitirmiştir.

Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi olarak görev yapmıştır. Kütahya Serbest Muhasabeci Mali Müşavirler Odası'nda 4 dönem Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. Halen mali müşavirdir.

AK Parti Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olmuş ve aynı zamanda 22. Dönem Kütahya Milletvekilliği görevini üstlenmiştir. Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 2012-2015 yıllarında Maliye Bakan Yardımcısı olmuştur.

Evli ve 4 çocuk babasıdır.

mehmet-şimşek-kimdir

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'İN YARDIMCILARI BELLİ OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kaya atandı.

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