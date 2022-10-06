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Abdullah Gül'den 'başörtüsü' gündemiyle ilgili dikkat çeken yorum! 'Olağanüstü bir gelişmedir' diyerek destek verdi

06.10.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamayı takdirle karşıladığını ve desteklediğini belirten Gül, "Türkiye adına çok memnun olunacak olağanüstü bir gelişmedir. Böyle bir dönüşüme öncülük ettiği için de Kemal Beyi tebrik etmek gerekir." diye konuştu.

Abdullah Gül'den 'başörtüsü' gündemiyle ilgili dikkat çeken yorum! 'Olağanüstü bir gelişmedir' diyerek destek verdi

Başörtüsü gündemi yeniden Türkiye'nin en çok konuşulan konuları arasına girdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çıkışla başlayan başörtüsü tartışmaları, Cumhurbaşakanı Erdoğan'ın anayasa değişikliği önerisiyle yeni bir boyut kazandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin gündemine oturan başörtüsü çıkışıyla ilgili 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den de dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte tüm detaylar...

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'BAŞÖRTÜSÜ' ÇIKIŞI

Bir yıldır "helalleşme" siyaseti yürüten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Ekim akşamı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bir anda gündem yaratttı. Başörtüsüyle ilgili yasa teklifi sunacaklarını belirten Kılıçdaroğlu "Ucu nereye varırsa varsın bu yaraları kapatmaya kararlıyım. Her kapanan yara bizi birleştirecek, güçlendirecek, ülkenin rekabet gücünü artıracak. Kanayan yaralardan biri de başörtüsü. Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte. Ama değişmeyi ve öğrenmeyi bildik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı. Bu meseleyi toplum olarak aşma, geride bırakmak zamanı. Evrensel hukuk ilkeleriyle uyum içinde bir kanuni çerçeve oluşturduk. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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CHP'DEN BAŞÖRTÜSÜYLE İLGİLİ YASA TEKLİFİ

Bu açıklamanın ardından 4 Ekim günü TBMM’ye bütün CHP milletvekillerinin imzasıyla başörtüsünü yasal güvence altına alan kanun teklifini sundular.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun başörtüsüne yasal güvence çıkışının ardından siyasetin gündemi bir anda başörtüsü tartışmasına kilitlendi.

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ERDOĞAN'DAN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

CHP'nin kanun teklifine karşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa değişikliği önerisinde bulundu. Partisinin dünkü grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım." çağrısında bulunmuş ve "Ben arkadaşlarıma talimatı bugün burada veriyorum. Adalet Bakanım başta olmak üzere Anayasa Komisyonundaki arkadaşlarım hep birlikte çalışmalarını süratle hazırlayacaklar, önümüze getirecekler." ifadelerini kullanmıştı.

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ABDULLAH GÜL: KEMAL BEYİ TEBRİK ETMEK GEREKİR

Konuyla ilgili bir açıklamada 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi.

Karar Gazetesinden Elfi Çakır'a konuşan Abdullah Gül, Kılıçdaroğlu'nun girişimini takdirle karşıladığını ve desteklediğini belirtirken şu ifadeleri kullandı;

“Uzun yıllar başörtüsü karşıtlığını kendisinin en önemli misyonu görmüş ve bundan dolayı birçok acılara sebep olmuş bir partinin bu hatasını nihayet görüp vazgeçmesi ve bunu tüm milletvekillerinin imzasıyla somutlaştırması Türkiye adına çok memnun olunacak olağanüstü bir gelişmedir. Böyle bir dönüşüme öncülük ettiği için de Kemal Beyi tebrik etmek gerekir. Partiler üstü baktığınızda ülkenin normalleşmesi herkesi sevindirmelidir.”

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül Kemal Kılıçdaroğlu başörtüsü

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