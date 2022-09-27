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Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan'a rakip mi olacak? AK Parti'den çok sert sözler: 'Abdullah Gül ve eşine karşıydı...'

27.09.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ismi yeniden gündem oldu! Kulislerde Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur ittifakını değil Millet ittifakını destekleyeceği konuşulurken AK Parti'den sert bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakan olduğu dönemde Abdullah Gül'ü aday olarak göstermiş ve Gül, Çankaya'ya çıkmıştı. İşte gündem olan o sözler...

Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan'a rakip mi olacak? AK Parti'den çok sert sözler: 'Abdullah Gül ve eşine karşıydı...'
  1. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün seçimlerde aday olacağı konuşulurken AK Parti'den dikkat çeken bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Gül'e 'muhtıra' hatırlatmasıyla yüklendi.

'O MUHTIRA ABDULLAH GÜL VE EŞİNE KARŞIYDI!'

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde çıkan haberleri değerlendirdi. Elitaş, "Hata değil, haksızlık yapıyor. 27 Nisan e-muhtırası Abdullah Bey ve Hanımefendiye karşıydı. Kendisine muhtıra verip 'şeriatın kestiği parmak acımaz' diyen adamların aday olmasını içine sindiriyorsa yolu açık olsun. 'Atatürk'ün makamına başörtüsü ile nasıl girecek' diyen birisine karşı muhtıra verildiyse, buna karşı 'asker demokratik hakkını kullanıyor' diyenlerle birlikte olup bunu içine sindiriyorsa yakışanı yapar. Herkes kendine yakışanı yapar. Onu aday göstermeye niyetlenenler, 27 Nisan e-muhtırasını yaptınız, 28 Şubat'ı yaptınız. O dönemde Abdullah Gül başbakan yardımcısıydı. Eşinin üniversite kaydını yaptırmadılar. Bunu içine sindiriyorsa yolu açık olsun. O zaman zihnimde müthiş bir soru işareti yapar" diye konuştu.

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'ŞERİATIN KESTİĞİ PARMAK ACIMAZ DİYENLERİ İÇİNE SİNDİRİYORSA...'

Elitaş, "28 Şubat'ı yapanlar, muhtırayı verenler, AK Parti'ye kapatma davası açanlar ve 'şeriatın kestiği parmak acımaz' diyenleri içlerine sindiriyorlarsa aday göstersinler. Bu ne biçim bir iş. Bir taraftan adamı Cumhurbaşkanı yaptırmamak için e-muhtıra veriyorlar, şimdi onu aday göstermeye çalışıyorlar. 6'lı masanın tek hedefi var. Tayyip Erdoğan'ı göndermek. Başka hiçbir şeyleri yok" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül tayyip erdoğan
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