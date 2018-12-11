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Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye: Bu seçimde başarı zor

SEÇİM HABERLERİ  | 11.12.2018 10:22 | Son Güncelleme

Yerel seçim için adaylarının bir çoğunu açıklayan AK Parti için Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'tan uyarı geldi. 'Yanlış adamlara kim kefil oluyor' fiadelerini kullanan Dilipak, hassasiyet gösterilmezse bu seçimde başarının zor olduğunu iddia etti.

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye: Bu seçimde başarı zor

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, AK Parti'ye isim vermeden uyarılarda bulundu. Dilipak "Yanlış adamlara kim kefil oluyor, bu işe aracılık ediyorsa onları da not edelim yoksa bu seçimde başarı zor" dedi.

Dilipak'ın "Velevkane 180..." başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

"Nerdeyse il adaylarının çoğu belli oldu. İlçeler var. Belediye Meclisleri var. Belli bir özen yok değil, güzel, doğru isimler de var, ama yanlış isimler de var. Vakit çok geç olmadan lütfen listeleri tekrar gözden geçirelim.. Yanlış adamlara kim kefil oluyor, bu işe aracılık ediyorsa onları da not edelim. İlçe ve belediye meclisleri için de aynı şekilde hassasiyet gösterelim inşallah.

Yoksa bu seçimde başarı zor!"

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Abdurrahman Dilipak yerel seçim seçim 2019 ak parti

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
emeklilikte yaşa takılanlar çözülmezse AKP ve MHP büyük bir hata ile seçime girer ve kaybeder.
Reis i bir süreliğine çevresindekiler yanılttılar Hatta MHP "yerelde ittifak yok" deyip ipleri attığında; Reis "siz bilirsiniz" deyip rest çekmişti Neyseki hatadan çabuk döndü ve Bizim Aylar önce yaptığımız uyarıya geldi Yeterlimi? Değil Teşkilatları ve adayları biraz daha elemeleri gerek
Ülke yönetme başarısı ile seçim başarısı paralel olsaydı bugün AKP çoktan tarihin sayfalarına karışmış olurdu. Ancak kandırma,ikna etme ve beyin yıkama sayesinde bugünlere gelebildi ama AKP diye bir fikir-ideoloji partisi kalmadı. RTE partisi oldular. Son yaşanan ve geliyorum diye bağıran kriz ve yapısal bozukluk artık düzeltilemez hale geldi.Kanserliye aspirin tedavisi de seçimlere kadar sürer.Sonrası tufan.Bunu bilenler ve görenler arttıkça bu seçim AKP için kabusa döner.Hele bir de MHP desteği çekerse hepten bitecekler.
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