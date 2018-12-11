Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye: Bu seçimde başarı zor

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, AK Parti'ye isim vermeden uyarılarda bulundu. Dilipak "Yanlış adamlara kim kefil oluyor, bu işe aracılık ediyorsa onları da not edelim yoksa bu seçimde başarı zor" dedi.

Dilipak'ın "Velevkane 180..." başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

"Nerdeyse il adaylarının çoğu belli oldu. İlçeler var. Belediye Meclisleri var. Belli bir özen yok değil, güzel, doğru isimler de var, ama yanlış isimler de var. Vakit çok geç olmadan lütfen listeleri tekrar gözden geçirelim.. Yanlış adamlara kim kefil oluyor, bu işe aracılık ediyorsa onları da not edelim. İlçe ve belediye meclisleri için de aynı şekilde hassasiyet gösterelim inşallah.

Yoksa bu seçimde başarı zor!"

