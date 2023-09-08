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Ablasının intiharını engelleyecekken kendi canından oldu! Bir ili yasa boğan ölüm: 'Aralarında neler yaşandığını henüz bilmiyoruz'

08.09.2023 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta intihara kalkışan ablasını önlemeye çalışırken can veren 16 yaşındaki E. Y.'nin ölümü şok etkisi yarattı. Ablasının elindeki silahı gören E. Y. silaha davranıp elinden almaya çalıştı ama talihsiz olayda E. Y. kendi canından oldu. Serinova Belediye Başkanı Engin Atılgan olayla ilgili açıklamasında "Aralarında neler yaşandığını henüz bilmiyoruz" dedi.

Ablasının intiharını engelleyecekken kendi canından oldu! Bir ili yasa boğan ölüm: 'Aralarında neler yaşandığını henüz bilmiyoruz'

Muş'ta bir genç kız, intihara kalkışan ablasına engel olmaya çalıştığı sırada silah patladı. Vurulan ablasının öldüğünü zanneden genç kız, aynı silahla kendini vurarak intihar etti.

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İNTİHARA KALKIŞAN ABLASINI ENGELLEYECEKTİ

İddiaya göre, Serinova beldesinde meydana henüz bilinmeyen bir nedenden intihara kalkışan E.Y’yi fark eden kardeşi Emine Yüzgül, ablasının elinden silahı almaya çalışırken silahın patlaması sonucu abla vurularak yaralandı.

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ABLASINI ÖLDÜ SANINCA KENDİNİ VURDU

Ablasının öldüğünü zanneden Emine Yüzgül, olayın şokuyla kendini vurup olay yerinde hayatına son verdi. Aile bireyleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kendini yaralayan E.Y, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay yerinde ölen Emine Yüzgül’ün cenazesi ise otopsi için Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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BELEDİYE BAŞKANI: ARALARINDA NELER YAŞANDIĞINI HENÜZ BİLMİYORUZ

Olay ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Serinova Belde Belediye Başkanı Engin Atılgan, yaşanan olayın kendilerini üzdüğünü ifade ederek, “Üzücü bir olay yaşandı. Belediye personelimizin kızı. Kızlarımızın birisi 16 diğeri 17 yaşında. Kardeşlerden biri kendisini vurunca, diğeri de gelip kendisini vuruyor. İki kız kardeşin kendi aralarında neler yaşandığını henüz bilmiyoruz. Ancak şu anda yaralı olan abla vurulunca, küçüğü de kendisini vuruyor. Küçüğü hayatını kaybediyor, ablası ise yaralı. Yaralı kızımız hayati tehlikeyi atlatmış” dedi.

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(İHA)

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İntihar Muş

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