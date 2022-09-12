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  4. Ablasının sevgilisi olduğunu öğrenince çılgına döndü! Sokak ortasında ikisine de mermi yağdırdı

Ablasının sevgilisi olduğunu öğrenince çılgına döndü! Sokak ortasında ikisine de mermi yağdırdı

12.09.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da S.A., ablası G.S.'nin ilişki yaşadığı sevgilisi E.K.'yi öğrenince dehşet saçtı. Ablasına ve sevgilisine pompalı tüfekle mermi yağdıran S.A., ikisini de yaralayarak olay yerinden kaçtı. İşte olayın detayları...

Dehşete düşüren olay, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 335'inci Sokak'ta meydana geldi. S.A., ablası G.S. ve E.K.'nın ilişki yaşadıklarını öğrendi. Buna karşı çıkan S.A., ikilinin yaşadığı evin önünde beklemeye başladı.

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S.A., dışarıya çıktıkları sırada elindeki pompalı tüfekle ablası ve sevgilisine 5 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği G.S. ve E.K., yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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G.S. ve E.K.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Olayın ardından kaçan S.A.'nın yakalanması için polis çalışma başlattı.

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(DHA)

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Ankara silahlı saldırı
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