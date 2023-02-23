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Hamileler kefir içebilir mi? Hamilelikte kefir tüketimi nasıl olmalı?

21.02.2023 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamilelik döneminde anne adaylarının yeterli ve dengeli beslenmesi oldukça önemlidir. Bu dönemde anne adaylarının hem kendi sağlıkları hem de bebeklerinin sağlıklı gelişimi için yedikleri ve içtikleri her şeye dikkat etmesi gerekir. Doktorlar anne adaylarına bu dönemde probiyotik içeren içecekleri tüketmelerini tavsiye eder. Peki, hamileler kefir içebilir mi? Probiyotik yönünden zengin olan kefir, hamilelikte nasıl tüketilmeli?

Hamileler kefir içebilir mi? Hamilelikte kefir tüketimi nasıl olmalı?

Gebelik süresince gerekli olan vitaminlerin alınması daha sağlıklı bir hamilelik sürecinin geçirilmesinde önemli bir rol oynar. Hamilelik döneminde anne adaylarının en sık karşılaştıkları sorunlardan biri sindirim sistemi rahatsızlıklarıdır. Doktorlar, anne adaylarına hamilelik süresince sindirim sistemine iyi gelen yiyecek ve içecekleri tavsiye eder. Kefir de sağlık açısından birçok faydası bulunan içeceklerin başında gelir.

Hamilelikte kefir içilir mi ?

Hamilelik süresince anne adaylarının doğru bir şekilde beslenmesi çok önemlidir. Yetersiz beslenme olursa hem anne adayları hem de bebekleri birçok farklı problemle karşılaşabilir. Gebelikte probiyotik açısından zengin olan besinlerin tüketilmesi gerekir. Birçok kadın doğum uzmanı anne adaylarına kefir içmelerini önerir. Yapılan bilimsel araştırmalar neticesinde hamilelerin kefir tüketmelerinde herhangi bir sakınca olmadığı ispatlanmıştır. Kefirde yetmişten fazla probiyotik bakteri vardır. Kefir sütün fermente edilmesiyle meydana gelen bir içecek çeşididir. Kefir, vitamin açısından oldukça zengindir. Hamilelik süresince kefir tüketmenin sağladığı faydalar şu şekildedir:

  • Kefir A, B2, B12, C, D, K vitaminleri açısından çok zengin bir içecek türüdür.
  • Anne adayları ihtiyaçları olan tüm vitaminleri kefirden alabilir.
  • Kandaki kolesterol seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olur.
  • Kan şekerini dengeler.
  • Virüs, bakteri ve mantar gibi hastalıklara karşı koruyucu etkisi vardır.
  • Kas kasılmalarını önlemede etkilidir.
  • Sindirim sistemini düzenler. Kabızlığa karşı etkilidir.
  • İdrar yolu enfeksiyon riskini en aza indirir.
  • Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Doktorlar kefir tüketiminin anne adayları üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirtir. Ancak her şeyde olduğu gibi kefir tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmanız oldukça önemlidir.

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Kefiri kimler tüketemez?

Ayran benzeri bir içecek olan kefirin sağlık açısından çok fazla yararı vardır. Ancak sağlığa yararları kadar zararları da olabilir. Kefir tüketiminde aşırıya kaçmak istenmeyen problemlerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu yüzden özellikle gebelik döneminde anne adayların kefir tüketmeden önce doktorlarını bilgilendirmesi büyük önem taşır. Kefir içerisinde yüksek miktarda laktoz barındıran bir içecek türüdür. Bu yüzden laktoza alerjisi olanların, mide rahatsızlığı olanların, emziren kadınların ve bağışıklık sisteminden kaynaklı herhangi bir rahatsızlığı olanların kefir tüketmesi tavsiye edilmez. Bu tür şikâyetleri olanların mutlaka doktor kontrolünde kefir tüketmesi önerilir.

Hamilelikte kefir içmek bebeğe kilo aldırır mı?

Hamilelik döneminde anne adaylarının en dikkat ettiği konulardan biri bebeklerinin sağlıklı gelişimidir. Bebeğin anne karnında sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için anne adayının yediği içtiği her şeye dikkat etmesi gerekir. Bebeğin sağlıklı gelişiminde kilo alımı önemli rol oynar. Yapılan bilimsel çalışmalar sonucu kefirin anne karnındaki bebeğin kilo alımında etkisi olduğu belirtilir. Kefir sağlık açısından çok fazla yararı olan bir içecek olmakla birlikte doktora danışılarak içilmesi tavsiye edilir.

Hamileyken probiyotik kullanılır mı?

Gebelik döneminde anne adaylarının sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışması oldukça önemlidir. Anne adayı ne kadar sağlıklı olursa aynı şekilde bebekleri de o kadar sağlıklı olur. Yapılan çalışmalar sonucu probiyotik kullanımının anne adayları üzerinde birçok olumlu etkisi olduğu belirtilmiştir. Hamilelik döneminde anne adaylarının en muzdarip olduğu konulardan biri kabızlık konusudur. Kefir gibi probiyotik içeren içeceklerin tüketilmesi bağırsakların düzenli çalışmasında oldukça etkilidir. Sindirim sistemi düzenli çalıştığında kabızlık problemi engellenebilir. Hamilelikte anne adaylarının kefir tüketip tüketmemesi hakkındaki en doğru bilgiyi kendi doktorları verir. Bu yüzden kefir tüketmeden önce doktorunuzla görüşmeniz son derece önemlidir.

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