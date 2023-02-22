Hamileler soda içebilir mi, soda içmek zararlı mı? Hamilelikte soda nasıl tüketilir?

Hamilelik döneminde anne adaylarının sağlığa faydalı yiyecek ve içecekler tüketmesi önemlidir. Doktorlar hamilelerin günde en az 10 ile 12 bardak arası su tüketmelerini önerir. Gebelik döneminde sıvı tüketimi anne adaylarının sindirim sistemi fonksiyonlarının düzgün çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca vücudu zararı toksinlerden temizler. Anne adayları su dışında ferahlatıcı etkisiyle bilinen sodayı da içebilir.

Hamileler soda içebilir mi?

Hamilelik döneminde anne adayları kendilerinden çok bebeklerinin sağlığını düşünür. Bu yüzden yedikleri ve içtikleri şeylere daha fazla dikkat eder. Gebelik boyunca anne adaylarının bol bol sıvı tüketmesi oldukça önemlidir. Gebelikte kan hacminde artış meydana gelir. Bu artışla birlikte bebeğin hayatını sürdürdüğü amniyotik sıvı oluşmaya başlar. Bu sıvının oluşabilmesi için anne adaylarının çok su tüketmesi gerekir. Az miktarda su tüketildiğinde bebeğin gelişiminde olumsuz durumlar yaşanabilir. Hamilelikte su tüketiminin yanı sıra doktorlar soda gibi mineral açıdan zengin olan içecekleri de tüketmelerini tavsiye eder.

Hamileler doğal ve içerisinde tatlandırıcı gibi katkı maddesi olmayan soda çeşitlerinden tüketebilir. Doktorlar soda tüketmenin hem anne adayları hem de bebeğin gelişimi için birçok faydası olduğunu belirtir. Gebelik döneminde içilen sodanın anne adayları ve bebek üzerinde birçok olumlu etkisi vardır. Hamilelikte soda içmenin genel olarak sağladığı faydalar şu şekildedir:

Kalsiyum açısından zengin bir içecek olduğu için diş çürümelerini önleme de yardımcı olur.

Hamilelik döneminde anne adaylarının sıklıkla karşılaştığı problemlerden biri kramp girmesidir. Sodanın içerisinde bulunan magnezyum, krampların azalmasında etkilidir.

Şişkinlik ve kabızlık gibi problemlerin oluşmasını engeller.

Sodanın içerisinde bulunan kalsiyum ve mineraller bebeğin gelişiminde olumlu etki sağlar.

Hamilelik döneminde anne adaylarının soda içmeden önce doktorlarına danışması oldukça önemlidir. Soda tüketimi ile ilgili ilk olarak doktor önerisine başvurulması gerekir.

Hamilelikte soda içmek zararlı mı?

Hamilelikte soda içmenin herhangi bir zararı yoktur. Doktorlar anne adaylarının gebelik süresi boyunca soda içmelerini tavsiye eder. Ancak reflü, gastrit, ülser gibi mide rahatsızlığı olan anne adaylarının sodayı fazla tüketmeleri önerilmez. Sodanın içerisinde bulunan minerallerden biri sodyumdur. Fazla sodyum tüketilmesi ödem oluşmasına sebep olabilir. Bu yüzden kadın doğum uzmanları anne adaylarında günde 1-2 adetten fazla soda tüketmemelerini önerir.

Hamilelikte meyveli maden suyu içilir mi?

Hamilelikte sıvı tüketiminin önemi bir hayli büyüktür. Anne adaylarının bebeklerinin sağlığı açısından bol bol sıvı tüketmesi gerekir. Maden suyu da bunlardan biridir. Ancak meyveli maden suyunun tüketilmesi tavsiye edilmez. Meyveli maden suyunun içerisinde bol şeker bulunur. Bu yüzden uzmanlar anne adaylarına meyveli maden suyu yerine sade soda içmelerini tavsiye eder.

Hamilelikte hangi içecekler içilmeli?

Hamilelik dönemi anne adaylarının yediklerine ve içtiklerine iki kat daha fazla dikkat etmesi gereken bir dönemdir. Birçok kadın doğum uzmanı hamilelere tatlandırıcı ya da aroma verici madde içermeyen içecekler tüketmelerini önerir. Anne adaylarının gebelik süreci boyunca yedikleri ve içtikleri her şey bebeği de etkiler. Bu yüzden anne adayların öncelikli içecek tercihi su olmalıdır. Hamileliğin her döneminde bol su içilmesi hem anne hem de bebek için oldukça önemlidir. Doktorlar hamilelik döneminde aşağıdaki listede yer alan içeceklerin anne adayları tarafından tüketilmesini tavsiye eder. Gebelikte anne adaylarının içebilecekleri içecekler:

Su

Soda

Taze sıkılmış meyve suları

Yeşil çay

Süt

Sıcak çikolata

Açık çay

Ayran

Anne adaylarının hamilelik süreci boyunca şekerli ve asitli içecekleri tüketmemeleri oldukça önemlidir. Ayrıca anne adaylarının yiyecek ve içecek konularıyla ilgili mutlaka bir doktor tavsiyesine başvurmaları gerekir.

