Abu Dabi’deki patlama füze saldırısı mı? Bina ateş topuna döndü…

Abu Dabi’de gerçekleşen iki patlama sonrası halk panik içinde şehir merkezinden kaçmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan doğrulanamamış bilgilere göre ‘saldırılar füzeyle gerçekleşti’ iddiası dolaşıma girdi. Türkiye'deki bazı haber sitelerinde ise olayın lüks bir otelin kral dairesinde yaşandığı iddia edildi.

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Paylaşılan videolarda polis ve ambulansların hızla patlamanın olduğu yere doğru

gittiği görülürken acil durum ekiplerinin de hızla olay yerine gitmesi ile birlikte halk panik içinde oradan uzaklaşmaya çalıştı.

Patlamadan sonrası BAE’ne bağlı haber ajansları, yangına bir gaz tüpünün patlamasının neden olduğu bildirdi.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN FÜZE İDDİASI

Bir görgü tanığı yaptığı açıklamada "Acil! Abu Dabi'de patlama. Şehri bir füzenin vuracağından şüpheleniliyor" iddiasında bulundu.

Sosyal medyadaki başka bir videoda bir adamın iki patlama duyduğunu iddia ettiği anlar görüldü: "Herkes Abu Dabi'deki patlamalardan bahsediyor, otelimizin yanındaydı, yangın gibi görünüyor. Ama kesinlikle iki patlama duyduk."



