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  4. Abu Dabi’deki patlama füze saldırısı mı? Bina ateş topuna döndü…

Abu Dabi’deki patlama füze saldırısı mı? Bina ateş topuna döndü…

09.02.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi, art arda iki patlamayla sarsıldı. Sosyal medyada paylaşılanlara göre saldırının bir füzeyle ve bir bombanın infilak etmesi sonucu patladığı öne sürüldü. Halkın yaşadığı panik, cep telefonu kameralarına yansırken patlama ile ilgili BAE’ne bağlı haber ajansları ‘gaz tüpü patladı’ açıklamasında bulundu.

Abu Dabi’de gerçekleşen iki patlama sonrası halk panik içinde şehir merkezinden kaçmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan doğrulanamamış bilgilere göre ‘saldırılar füzeyle gerçekleşti’ iddiası dolaşıma girdi. Türkiye'deki bazı haber sitelerinde ise olayın lüks bir otelin kral dairesinde yaşandığı iddia edildi.

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Paylaşılan videolarda polis ve ambulansların hızla patlamanın olduğu yere doğru
gittiği görülürken acil durum ekiplerinin de hızla olay yerine gitmesi ile birlikte halk panik içinde oradan uzaklaşmaya çalıştı.

Patlamadan sonrası BAE’ne bağlı haber ajansları, yangına bir gaz tüpünün patlamasının neden olduğu bildirdi.

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GÖRGÜ TANIKLARINDAN FÜZE İDDİASI

Bir görgü tanığı yaptığı açıklamada "Acil! Abu Dabi'de patlama. Şehri bir füzenin vuracağından şüpheleniliyor" iddiasında bulundu.

Sosyal medyadaki başka bir videoda bir adamın iki patlama duyduğunu iddia ettiği anlar görüldü: "Herkes Abu Dabi'deki patlamalardan bahsediyor, otelimizin yanındaydı, yangın gibi görünüyor. Ama kesinlikle iki patlama duyduk."

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Anahtar Kelimeler:
Abu Dabi Birleşik Arap Emirlikleri
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