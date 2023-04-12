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Aç kalan ayı köye indi! Sonrası korkunç: Çok sayıda küçükbaş telef etti, arı kovanlarını parçaladı

12.04.2023 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Çatak ilçesinde 3 ahıra giren ayı, çok sayıda küçükbaş hayvanı telef etti. Hayvanları telef olan çiftçi "Ayı 25-30 tane arı kovanına zarar vermiş, 27 tane keçi ve 7 oğlağı öldürmüş." ifadelerini kullandı.

Aç kalan ayı köye indi! Sonrası korkunç: Çok sayıda küçükbaş telef etti, arı kovanlarını parçaladı

Van'ın Çatak ilçesinde, ormanda yiyecek bulamayan ve yerleşim yerine inen ayı, ahırlarda bulunan 34 keçi ve oğlağı öldürüp, arı kovanlarını parçaladı.

Olay, Çatak ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Dalbastı Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanda yiyecek bulamayan bir ayı, yerleşim yerine inerek, 3 ahıra girip 34 keçi ve oğlağı parçaladı, yaklaşık 30 arı kovanına zarar verdi.

Dalbastı Mahallesi’nde oturan ve hayvancılıkla uğraşan Tayfur Örek, "Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hem arılarımız hem de keçilerimiz var. Dün akşam ve bugün ayı köyümüze inerek bizim arılarımızı ve ahırlarımızı perişan etti. Ayı 25-30 tane arı kovanına zarar vermiş. 27 tane keçi ve 7 oğlak öldürmüş." dedi.

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DAMDAN DELİK AÇIP GİRMİŞ

Aynı mahallede oturan Sabri Bıyık ise ayının demir kapılı ahırlarına giremediğini fakat damdan delik açıp öyle ahıra girdiğini söyledi. Kendi ahırlarına giren ayının keçi ve oğlakları öldürdüğünü belirten Bıyık, ayının başka bir ahıra gidip kapıyı kırarak içeri girdiği sırada hayvanların ormana kaçarak dağıldığını söyledi. (DHA)

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