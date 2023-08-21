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  4. Acı bekleyiş mutlu sonla bitti! Öldüğünü düşündüğü oğlunu karşısında görünce gözyaşlarına boğuldu

Acı bekleyiş mutlu sonla bitti! Öldüğünü düşündüğü oğlunu karşısında görünce gözyaşlarına boğuldu

21.08.2023 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’da Eğirdir Gölü'nde boğulduğu düşünülen 14 yaşındaki çocuk polis ekiplerinin çalışmaları sonrasında başka bir sahilde bulunup babasına teslim edildi. Oğlunun hayatını kaybettiğini düşünürken bir anda karşısında gören baba ise gözyaşlarına boğuldu.

Bugün saat 15.00 sıralarında Eğirdir'e babasıyla birlikte gelen Yusuf Y. Ö., serinlemek için göle girdi. Yusuf Yiğit bir süre gölde yüzdükten sonra gözden kayboldu. Çocuğunun gölde olmadığını fark eden baba Murat Özen, oğlunun boğulduğunu düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, Eğirdir Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri ve gönüllü vatandaşlar 14 yaşındaki Yusuf Y.Ö.'yü bulmak için gölde arama çalışmaları yürüttü. Eğirdir Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yazla Mahallesi'ndeki sahilleri aradığı sırada Yusuf Y. Ö.'nün Eğirdir Askeri Yazlık Gazino sahilinde yüzdüğünü fark etti. Gölden çıkarılan çocuk, ilk göle girdiği sahile polis tarafından yürüyerek getirildi. Oğlunun boğulduğunu sanan baba Murat Özen onu görünce adeta şoka girdi. Gözyaşlarını tutamayan baba Özen, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı Eğirdir Hastanesine kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaşanılan o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

(İHA)

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