Açığa çıktı: Facebook'tan bebekleri dahi hedef alan plan!

Sosyal medya platformları her geçen gün tahmin edilenden çok daha hızlı bir şekilde büyüyor. Facebook da bunlardan biri. Şirket neredeyse tüm insanları kendi platformuna üye yapmaya çalışıyor.

Şimdi ise şirketin 0 ila 4 yaş arasındaki bebekler için bile bir düzen oluşturmaya çalıştığı iddia edildi.

"İŞE YARAMAYAN İZLEYİCİ KİTLE"

Ortaya çıkan yazışmalara bakıldığında şirket, 20 yaşlarındaki gençler için ise işe yaramayan izleyici kitle ifadesini kullanıyor.

2018 yılında Facebook 6 yaşındaki çocukların bile internet kullandığını ve bunun görmezden gelinemeyeceğini ifade ediyor. Şirket çocuklar için anket bile yaptırmış.

Çin özellikle şu sıralar çocukların ve gençlerin sosyal medya bağımlılığını tehlikeli olarak görüyor. Her ne kadar ülkede abartılı bir yaklaşım olsa bile yine de bazı konularda haklı olduklarını söylemek mümkün. Özellikle söz konusu yazışmalar ve belgeler doğruysa Facebook gibi şirketlerin bu kadar agresif bir rekabete girişmesi endişe verici.

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