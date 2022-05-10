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Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatıldı mı?

10.05.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açık cezaevi izinleri araştırılıyor. Binlerce vatandaş, 31 Mayıs'ta sona ereceği açıklanan cezaevi izinlerine dair detayları öğrenmek istiyor. 5. Yargı Paketi'nde ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinleriyle ilgili maddeye göre uzatılan izinlerin ne zaman biteceğine dair ayrıntıları haberimizde yer verdik. İşte Açık Cezaevi izinlerinde son durum!

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatıldı mı?

Açık cezaevi izinleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2020 yılından bu yana koronavirüs salgını nedeniyle izinli sayılan açık cezaevi mahkumlarının cezaevi izinlerinin ne zaman biteceği araştırılıyor. Daha öncesinde biten açık cezaevi izinleri, son olarak 30 Nisan 2022'ye kadar uzatılmıştı ve yapılan son açıklamaya göre, 31 Mayıs tarihinde izinlerin biteceği duyuruldu. 2022 cezaevi izinlerine dair merak edilenler haberimizde yer alıyor.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

15 Nisan 2020'de denetimli serbestlik tedbiriyle izne çıkarılan mahkumların izinlerinin 30 Kasım 2021'de sona ermesi planlanıyordu.

TBMM Genel Kurulu'nda İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlenince; meclisteki partilerin ortak önergesiyle ihdas edilen maddenin ardından, "kovid-19 izni" ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine, Adalet Bakanlığı tarafından "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir" şeklindeki ibare, "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir" olarak değiştirildi.

Bunun üzerine, partilerin ortak önergesiyle kanun teklifine ihdas edilen maddeyle ceza infaz kurumlarındaki pandemi izinleriyle ilgili düzenlemede değişikliğe gidildi ve izinler tekrar uzatılmasına karar verildi.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Koronavirüs kapsamındaki izinlerin 31 Mayıs'ta sona ereceğini, böylece hükümlülerin 31 Mayıs sonrası cezaevine geri girecekleri belirtildi. Böylece açık cezaevi izinleri uzatılmadığı kesinleşti.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİNE DAİR YAZILI AÇIKLAMA

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü açıklama yaptı: "Salgın hastalığın seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle Covid-19 izninde bulunan hükümlülerin 31 Mayıs tarihi itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına dönmeleri; denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri ve işlemlerini başlatmaları gerekmektedir.

Hükümlülere dönecekleri ceza infaz kurumlarını Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne ait https://Cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenme imkanı sağlanacaktır."

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