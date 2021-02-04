Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zamana kadar uzadı? 2021 cezaevi korona izni ne zaman bitiyor? Açık cezaevi izinleri son durum

Çok sayıda hükümlü ve hükümlü yakını tarafından açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika haberleri 2021 merakla takip ediliyor. Bu doğrultuda yetkililerin yaptığı açıklamalar araştırılıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle geçtiğimiz aylarda hükümlülere verilen izinler birkaç defa uzatılmıştı. Bu nedenle açık cezaevi izinleri son durum ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 25 Ocak 2021 tarihinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 7242 sayılı kanun kapsamında bazı hükümlüler için uygulanan Covid-19 izni ile ilgili duyuru yayımlandı. Peki, açık cezaevi izinleri ne oldu? İşte merak edilenler...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Duyuruda açık cezaevi izinleri 2021 ile ilgili olarak; “5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a 7242 sayılı Kanun ile eklenen Geçici 9. Madde ile açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler, Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdiği 14/04/2020 tarihinden 30/11/2020 tarihine kadar, COVID-19 iznine gönderilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.