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Açık kalan kapıdan aracın içine giren pitbull'u görünce dehşeti yaşadı! Akaryakıt alacaktı, 6 saati korku içinde geçti

01.08.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Söke ilçesinde Ahmet Aydın gece yarısı sularında akaryakıt istasyonuna girdi, yakıt dolarken kapı aracın kapısı açık kaldı. Ne olduysa o sırada oldu; araca tasmasız bir pitbull girdi, kamyonetteki Fırat Taşdemir de dehşete kapılıp kendini apar topar dışarı attı. Ahmet Aydın ne yaptıysa da pitbull araçtan inmek bilmedi. Olay yerine gelen ekipler de pitbull tehlikeli ırk olduğu için müdahale edemedi. Günün ilk saatlerine kabus gibi başlayan Aydın saatler boyunca endişe içinde bekledi.

Açık kalan kapıdan aracın içine giren pitbull'u görünce dehşeti yaşadı! Akaryakıt alacaktı, 6 saati korku içinde geçti

Akaryakıt almaya girdiği istasyonda kamyonetine giren tasmasız pitbull'u indirmeyi başaramayan Ahmet Aydın, çareyi gazetecilerin aracında sabahlamakta buldu. Saat 01.00 civarında girdiği istasyonda köpeğin araçtan indirilmesi için sabah 07.00'ye dek beklemek zorunda kaldı. Kazasız belasız atlatılan olay sonrası hem Aydın hem de istasyon çalışanları kapının açık kalmasından pitbull'un oraya nasıl geldiğine dair detayları anlattı.

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ARACIN İÇİNDEYKEN PİTBULL DA GİRDİ

Ahmet Aydın, gece saat 01.00 civarında kamyonetle Söke-Bodrum kara yolundaki bir akaryakıt istasyonuna girdi. Yakıt dolumu sırasında açık bırakılan kapıdan içeriye tasması bulunmayan ve terkedildiği tahmin edilen Pitbull cinsi köpek girdi. Bu sırada kamyonette bulunan Fırat Taşdemir de korkuyla kendisini dışarıya attı.

KÖPEĞİ KİMSE İNDİREMEDİ

Tüm çabalarına rağmen köpeği kamyonetten indiremeyen Ahmet Aydın, jandarma ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, köpeğin tehlikeli ırk olması nedeniyle müdahale edemedi.

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GAZETECİLERİN ARACINDA SABAHLADI

Gece olması nedeniyle hayvan barınağı görevlilerine ulaşamayan Aydın, olayı takip etmek üzere istasyona gelen gazetecilerin aracında sabahladı.

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SABAH VETERİNER HEKİM GELDİ

Köpek, saat 7.00 civarında istasyona gelen Söke Belediyesi veteriner hekimi tarafından uyutularak Aydın Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

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AYDIN: İSTASYON GÖREVLİSİ KÖPEĞİ GÖRÜNCE KAÇTI

Sürücü Ahmet Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada yakıt aldığı sırada köpeğin yaklaşması üzerine istasyon görevlisinin depo kapağını kapatmadan kaçtığını, kapağı kapatmak için indiği sırada kapıyı açık bıraktığını, köpeğin bu sırada içeri girdiğini söyledi.

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NORMALDE ÇIKARTABİLİRDİK AMA...

Köpeğin çevredeki insanlara zarar vermemesi için kamyonetin kapıları kapattıklarını, jandarma ve itfaiyeyi aradıklarını söyleyen Aydın, "Kimse bir şey yapamadı. Mağdur kaldık bu şekilde. Normalde bunu çıkartabilirdik ama insanlar zarar görmesin diye yetkililerden çözüm bekledik." dedi.

İstasyon çalışanları ise tasmasız köpeği daha önce görmediklerini, yakınlardaki bir yerleşim yerinde terk edildiğini düşündüklerini ifade etti.

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(AA)

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