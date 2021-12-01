Açıklama geldi: Kalbinde Snapdragon 8 Gen 1 yer alacak!

Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi, Qualcomm tarafından resmen tanıtıldı. 4nm üretim sürecinden çıkan işlemci, daha iyi işlemci performansı ve daha iyi güç verimliliği gibi bazı vaatlerle geldi. Birçok akıllı telefon üreticisi ise Snapdragon 8 Gen 1'li telefonlar için kollarını sıvadı. Bu üreticilere OPPO da eklendi.

OPPO'DAN SNAPDRAGON 8 GEN 1 AÇIKLAMASI

OPPO, bugün gerçekleşen Snapdragon Tech Summit 2021'de, 2022'nin ilk çeyreğinde piyasaya sunacağı yeni amiral gemisi akıllı telefon modelinin yeni premium Snapdragon 8 Gen 1 Mobil Platformu tarafından destekleneceğini duyurdu.

OPPO Yurtdışı Satışlar Başkan Yardımcısı Scott Zhang, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "OPPO olarak Qualcomm Technologies ile olan güçlü iletişimimizi sürdürüyoruz. Bu yıl içerisinde Find X3 ve Reno6 serileri dahil olmak üzere, gücünü Snapdragon'dan alan birkaç 5G özellikli akıllı telefon modelini tüketicilerin beğenisine sunduk. Yeni nesil Snapdragon 8 Mobil Platformu'nun yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlarda mükemmel bir gelişme ve güçlü bir performans getireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



