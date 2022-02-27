Açılan ateş sonucu hasar alan gemiler İstanbul Boğazı’ndan geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından Ukrayna açıklarında Rus füzesiyle vurularak hasar alan gemiler ile ilgili açıklama yaptı.

REFAKAT EŞLİĞİNDE BOĞAZDAN GEÇTİLER

Açıklamada, “Açılan ateş sonucu yaralanan NAMURA QUEEN ve LORD NELSON isimli gemiler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, kılavuz kaptanlarımız ve kurtarma römorkörlerimiz (Kurtarma-6 ve Kurtarma-7) refakatinde İstanbul Boğazı geçişlerini tamamladı.” ifadelerini kullandı. (İHA)



