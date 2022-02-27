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  4. Açılan ateş sonucu hasar alan gemiler İstanbul Boğazı’ndan geçti

Açılan ateş sonucu hasar alan gemiler İstanbul Boğazı’ndan geçti

27.02.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ukrayna açıklarında Rus füzesiyle vurularak hasar alan NAMURA QUEEN ve LORD NELSON gemilerinin, Türk kurtarma römorkörleri refakatinde İstanbul Boğazı’ndan geçişlerinin tamamladığını açıkladı.

Açılan ateş sonucu hasar alan gemiler İstanbul Boğazı’ndan geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından Ukrayna açıklarında Rus füzesiyle vurularak hasar alan gemiler ile ilgili açıklama yaptı.

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REFAKAT EŞLİĞİNDE BOĞAZDAN GEÇTİLER

Açıklamada, “Açılan ateş sonucu yaralanan NAMURA QUEEN ve LORD NELSON isimli gemiler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, kılavuz kaptanlarımız ve kurtarma römorkörlerimiz (Kurtarma-6 ve Kurtarma-7) refakatinde İstanbul Boğazı geçişlerini tamamladı.” ifadelerini kullandı. (İHA)

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