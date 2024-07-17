Açlık otu ne işe yarar, faydaları nelerdir? Açlık otu neye iyi gelir?

Yüzlerce yıl önce keşfedilmiş olan açlık otu geçmiş zamanlarda uyarıcı bir madde olarak ve günümüzdeki müshile eş değer olarak kullanılmıştır. Zengin bir içeriği bulunur. Ayrıca uzmanlar tarafından yapılan bazı araştırmaların sonucunda belli bir süre ve doğru dozlarda kullanıldığı takdirde birçok rahatsızlığa faydalı olduğu kabul edilmiştir. Yoğun bir içeriğe sahip olması nedenile dikkatli, bilinçli ve mutlaka bir doktora danışılarak kullanılması doğru olur.

Açlık otu faydaları nelerdir?

Her bünyede aynı şekilde etkili olmayabilen açlık otu faydaları ile bilinir. Başlıca etkisi müshil ve sinameki ile aynı olan açlık otunu bazı özellikleri ve faydalarından bazıları şu şekilde sıralanabilir:

Metabolizmayı hızlandırıcı etkisi vardır.

Laksatif etkisi bulunması nedeni ile vücutta toplanmış olan ödemi, fazla sıvıyı atma konusunda yardımcı olur.

Doğal bir müshil etkisi vardır.

Bağırsakları hızlandırma konusunda etkilidir.

Doğal etken bileşikleri sayesinde bağışıklık sistemini de destekleyici ve güçlendiricidir.

Kilo vermek isteyenlere yardımcı olur.

Çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Açlık otu ne işe yarar?

Açlık otunun faydalarının başında sindirim sistemine olan faydaları ve bağışıklığı güçlendirmesi gelir. Kabızlık tedavisinde kullanılabilen açlık otu bu rahatsızlığın tedavi sürecinde de son derece etkili kabul edilir.

Bağışıklık sistemini destekleyip güçlendirerek çeşitli rahatsızlıklara ve hastalıklara karşı vücudu koruduğu bilinir. Açlık otundan ve bu ottan elde edilen preparatlar bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahiptir.

Açlık otu neye iyi gelir?

Diğer birçok bitki gibi kuru formu ile muhafaza edilebilen ve uzun süre saklanabilen açlık otu kulanım amaçlarına uygun bir şekilde günlük olarak tüketilebilir. Tüm öğünlerde kullanılmaya uygun olan açlık otu hem taze hem de kuru olarak tüketildiğinde etkisi açısından bir fark olmaz.

Ağzı sıkıca kapalı olan cam bir kavanozda uzun süre saklanabilen açlık otu, bağırsak hareketlerine yol açacağı için kişiyi rahatsız etmemesi ve günlük yaşam kalitesini düşürmemesi için daha çok akşam tüketilir.

Açlık otu zayıflatır mı?

Bağırsakları çalıştırması, metabolizmayı harekete geçirmesi ile kilo vermek isteyen ve diyet yapan kişiler tarafından sık olarak tercih edilen bir bitkidir. Çay formu ile tüketilebildiği gibi hem kuru hem de taze hâli ile kullanılabilir. Ancak uzman bir doktora danışmadan kullanılmaması gerekir. Özellikle alerjisi olan kişiler kullanmamalı veya dikkatli kullanmalıdır. Kullanımdan önce doktorunuza kesinlikle danışmanız tavsiye edilir."

Sindirim sistemini, metabolizmayı ve bağırsakları harekete geçirdiği, vücutta toplanmış olan fazla sıvıyı ve ödemi atmaya yardımcı olduğu için kilo verme konusunda da faydalı olduğu kabul edilen açlık otu en çok çay olarak tüketilir.

Açlık otu nasıl zayıflatır?

Faydalarından yararlanmak için açlık otunun en rahat ve en sık kullanımı çay formudur. Çay olarak kısa süre içinde hazırlanan ve çok kolay yapılan açlık otu günde en çok 2 fincan olacak şekilde tüketilmelidir. Açlık otu çayı faydaları için gerekli olan malzemeler ve tarif hazırlanarak kullanılabilir:

Malzemeler

1 fincan içme suyu

7 adet açlık otu

Limon

Yapılışı

Su kaynatılır.

İçine açlık otu konur.

5 dakika demlenmeye bırakılır.

5 dakika sonra açlık otları çıkartılır.

Damak tadına göre limon eklenerek ılık olarak içilebilir.

Açlık otu zararları nelerdir?

Son derece faydalı olan açlık otu bitkisi etkisi kişiden kişiye değişebileceği için bazı olumsuz etkilere de neden olabilir. Aşırı doz tüketimi ya da kişinin bünyesine göre tüketmesi gereken miktardan daha fazla tüketilirse zararları oluşabilir. Ayrıca açlık otunu kronik rahatsızlığı bulunan kişiler, alerjik durumları olanlar, hamileler, emziren anneler açlık otu tüketimi konusunda çok daha dikkatli olmalıdır.

Olası açlık otu zararları şu şekillerde kendini gösterebilir:

İshal

Mide krampları

Deride görülebilecek alerjik durumlar

Mide sorunları

Kusma

Mide bulantısı

Önemli not: Bu içerik tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İçindekiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi sorunun teşhis veya tedavisi için kullanılmamalıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.