Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan 81 il barosuna tepki: Yeni düzenleme getiririz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan 81 il barosuna tepki geldi. Bakan Bozdağ sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Siyasi hesaplaşma ruhuyla hareket edildiği takdirde burada yeni bir düzenleme yaparak vatandaşlarımızın memnun olacağı, avukatlarımızın da ‘Allah razı olsun’ diyeceği bir uygulamayı hayata geçirmekte tereddüt etmeyiz” ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan 81 il barosuna tepki:— T.C. Adalet Bakanlığı (@adalet_bakanlik) September 9, 2022
“Siyasi hesaplaşma ruhuyla hareket edildiği takdirde burada yeni bir düzenleme yaparak vatandaşlarımızın memnun olacağı, avukatlarımızın da ‘Allah razı olsun’ diyeceği bir uygulamayı hayata geçirmekte tereddüt etmeyiz.” pic.twitter.com/4J2InxCA0T
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