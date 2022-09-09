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  4. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan 81 il barosuna tepki: Yeni düzenleme getiririz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan 81 il barosuna tepki: Yeni düzenleme getiririz

09.09.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan 81 il barosuna tepki geldi. Bakan Bozdağ yaptığı açıklamada, “Siyasi hesaplaşma ruhuyla hareket edildiği takdirde burada yeni bir düzenleme yaparak vatandaşlarımızın memnun olacağı, avukatlarımızın da ‘Allah razı olsun’ diyeceği bir uygulamayı hayata geçirmekte tereddüt etmeyiz” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan 81 il barosuna tepki: Yeni düzenleme getiririz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan 81 il barosuna tepki geldi. Bakan Bozdağ sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Siyasi hesaplaşma ruhuyla hareket edildiği takdirde burada yeni bir düzenleme yaparak vatandaşlarımızın memnun olacağı, avukatlarımızın da ‘Allah razı olsun’ diyeceği bir uygulamayı hayata geçirmekte tereddüt etmeyiz” ifadelerini kullandı.


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Bekir Bozdağ baro
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