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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 'şampanya' çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Ortak değerlerimizi ne hale getirdiler?

27.04.2023 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, "Şanlıurfa Eşraf Buluşması"nda yaptığı konuşmadaki, "14 Mayıs'ın akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak. O gece kimi sevindireceğimize iyi karar verelim" sözlerine CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki geldi. İşte o paylaşım...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 'şampanya' çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Ortak değerlerimizi ne hale getirdiler?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, milletvekili adayı olduğu Şanlıurfa'daki konuşmasında sarf ettiği 'şampanya' sözlerine, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu tepki gösterdi.

"OYUNU SAKIN BOŞA HARCAMA"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, bir haber sitesi tarafından Adalet Bakanı Bozdağ'ın 'şampanya çıkışı' ile ilgili haberi etiketleyerek gençlere seslendi.

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Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, ülke olarak önümüzde bir eşik var ve bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var demiştim. Tek bir oyla bu ülkeyi bu tartışmalardan çekip çıkaracaksın. Orta Doğu bataklığının kodları ile konuşan siyasetçileri emekli edeceksin. Oyunu sakın boşa harcama."

Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak. Bunlar için her şey reklam. Hiçbir kutsalları yok, müşterekler yok, sadece propaganda. Ortak değerlerimizi ne hale getirdiler? Temiz alın çalmayanın, çırpmayanın, harama el sürmeyenin, halkını aç bırakmayanındır. Nokta!"

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BAKAN BOZDAĞ NE DEMİŞTİ?

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Bozdağ, "Şanlıurfa Eşraf Buluşması"nda konuşma yapmıştı.

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Seçimlerde, ülkenin geleceğine karar verileceğini ifade eden Bozdağ, şunları kaydetmişti:

"14 Mayıs'ın akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak. Bu ikisinden birini oluşturmak bizim, aziz milletimizin elindedir. O gece kimi sevindireceğimize iyi karar verelim. Ya Kandil sevinecek ya Şanlıurfa'nın asil insanları sevinecek. Ya FETÖ sevinecek ya bu milletin temiz evlatları sevinecek. Ya ABD'nin başkanı orada keyif yapacak ya da Türk milletinin her bir hanesi 'Cevabı ABD'ye verdik, AB'ye verdik, Türkiye'nin seçimi Londra'da, Washington'da değil Şanlıurfa'da yapılır, iktidarı da başka ülkeler değil, Şanlıurfa'nın asil insanları tayin eder' diye onlara büyük bir Osmanlı tokadını yapıştıracaktır."

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