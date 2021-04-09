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Adalet Bakanı Gül’ün annesi vefat etti

09.04.2021 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün annesi Saliha Gül tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Adalet Bakanı Gül’ün annesi vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıymetli kardeşim, bakan arkadaşım Abdülhamit Gül Beyefendi’nin muhterem anneleri Saliha Hanımefendi tedavi gördüğü hastanede rahmet-i rahmana kavuştu. Mekanı cennet, makamı âli olsun” dedi.

(İHA)

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Abdulhamit Gül Fahrettin Koca Sağlık Bakanı

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