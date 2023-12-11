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Adalet Bakanı Tunç, ‘Gündem Filistin’ ifadesine açıklık getirdi: 'Sözlerim çarpıtıldı'

11.12.2023 07:43 | Son Güncelleme:
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından “Adalet Bakanı Tunç, ‘Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu’ sorusuna ‘Gündem Filistin’ dedi” haberleri hakkında açıklama yaptı. "Bu tam anlamıyla bir dezenformasyondur" diyen Bakan Tunç, sözlerinin çarpıtıldığını ifade etti.

Adalet Bakanı Tunç, ‘Gündem Filistin’ ifadesine açıklık getirdi: 'Sözlerim çarpıtıldı'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden kendisiyle ilgili çıkan haberler hakkında paylaşım yaptı. Geçen günlerde İstanbul’da motokuryenin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan Somali Cumhurbaşkanının oğlu ile ilgili kendisine yöneltilen bir soru üzerine çıkan haberlere ilişkin açıklama yapan Bakan Tunç şunları ifade etti:

"CEVABIMIZI BİLDİKLERİ HALDE BU KEZ..."

"Bu tam anlamıyla bir dezenformasyondur. Bir gün önce Fox muhabirinin Ankara’daki aynı konudaki sorusuna ‘Sıfatı ne olursa olsun kanun önünde herkes eşittir, olayı tüm yönleri ile soruşturacağız’ şeklindeki cevabımızı bildikleri halde; bu kez İstanbul’da Filistin ile ilgili bir programda kalabalığın arasından uzattığı mikrofonla ne dediğini duyamadığım yine Fox Tv muhabirine ‘Şu anda Filistin ile ilgili programdayız’ şeklindeki cevabımın çarpıtılarak yayılmak istenmesi tam bir dezenformasyon olup iyi niyetli bir tutum olmadığı açıktır.

"SORUŞTURMAYI TİTİZLİKLE TAKİP EDECEĞİZ"

Vefat eden motorkurye kardeşimizin hak ve hukukunu korumak için, sorumlular hakkında gerekli soruşturmayı titizlikle takip edeceğimizi tekrar hatırlatmak isterim.”

(DHA-İHA)


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