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Adalet Bakanlığı'nda koronavirüs toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 13:57 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı'nda koronavirüs ilgili altıncı toplantı gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığı'nda koronavirüs toplantısı

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Koronavirüse karşı adalet hizmetlerinde alınan tedbirlere ilişkin koordinasyon toplantılarının altıncısı, Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'ün başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi'' denildi.

(İHA)

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Adalet Bakanlığı koronavirüs

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