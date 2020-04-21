Adalet Bakanlığı'nda koronavirüs toplantısı

Bakanl\u0131ktan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada "Koronavir\u00fcse kar\u015f\u0131 adalet hizmetlerinde al\u0131nan tedbirlere ili\u015fkin koordinasyon toplant\u0131lar\u0131n\u0131n alt\u0131nc\u0131s\u0131, Adalet Bakan\u0131m\u0131z Abdulhamit G\u00fcl'\u00fcn ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda video konferans y\u00f6ntemiyle ger\u00e7ekle\u015ftirildi'' denildi. \n(\u0130HA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Ruslar payla\u015ft\u0131, internet y\u0131k\u0131ld\u0131!\u015eanl\u0131urfa\u2019da kahreden olayAst\u0131m belirtileri nelerdir? Tedavide en \u00f6nemli nokta...