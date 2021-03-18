Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları | Adalet Bakanlığı temizlik personeli asıl ve yedek talihliler

Adalet Bakanlığı personel alımı için başvurular 8 Mart 2021 tarihinde son buldu. Adaylar, İŞKUR’un internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından Adalet Bakanlığı 17 Mart günü canlı yayında yaptığı kura ile asil ve yedek talihlileri belirledi. Covid-19 tedbirleri kapsamında kura çekilişi noter huzurunda canlı yayın ile yapıldı.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI

Başvuru yapan adaylar, kura çekiliş sonuçlarını öğrenmek için adalet.gov.tr , pgm.adalet.gov.tr ve cte.adalet.gov.tr adreslerini kullabilirler.

KAZANAN ADAYLAR BELGELERİNİ NE ZAMAN TESLİM EDECEK?

Kura ile başvuru yapanlar arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek, belirlenen adaylar Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

Bu kapsamda belirlenen asıl ve yedek adaylar, istenilen belgeleri 18-24 Mart tarihlerinde Adalet Komisyonu Başkanlıklarına teslim edecek.

Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste Başkanlıkların internet sitesinde ilan edilecek. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak.