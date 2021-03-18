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Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları | Adalet Bakanlığı temizlik personeli asıl ve yedek talihliler

18.03.2021 11:38 | Son Güncelleme:
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Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları | Adalet Bakanlığı temizlik personeli asıl ve yedek talihliler

Dün 17 Mart itibariyle Adalet Bakanlığı personel alımı kuraları çekildi ve sonuç listesi açıklandı. Adalet Bakanlığı personel alımı için asıl ve yedek talihliler belli oldu. Kazanan adaylar 18 – 24 Mart tarihleri arasında belgelerini teslim ederek, kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Sonuçlar, Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek.

Adalet Bakanlığı personel alımı için başvurular 8 Mart 2021 tarihinde son buldu. Adaylar, İŞKUR’un internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından Adalet Bakanlığı 17 Mart günü canlı yayında yaptığı kura ile asil ve yedek talihlileri belirledi. Covid-19 tedbirleri kapsamında kura çekilişi noter huzurunda canlı yayın ile yapıldı.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI

Başvuru yapan adaylar, kura çekiliş sonuçlarını öğrenmek için adalet.gov.tr , pgm.adalet.gov.tr ve cte.adalet.gov.tr adreslerini kullabilirler.

kura çekilişi

KAZANAN ADAYLAR BELGELERİNİ NE ZAMAN TESLİM EDECEK?
Kura ile başvuru yapanlar arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek, belirlenen adaylar Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

Bu kapsamda belirlenen asıl ve yedek adaylar, istenilen belgeleri 18-24 Mart tarihlerinde Adalet Komisyonu Başkanlıklarına teslim edecek.

Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste Başkanlıkların internet sitesinde ilan edilecek. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak.

adalet bakanlığı

KURA ÇEKİMİ SONRASI SÖZLÜ SINAV YAPILACAK
Adalet Bakanlığı 1442 personel alımı sınucunda İŞKUR kura çekiminde isimleri belirlenen personelin 1.287'si sürekli işçi temizlik görevlisi alımı alanında yapılacak. Başvuru yapanlar arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek, belirlenen adaylar Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste Başkanlıkların internet sitesinde ilan edilecek.
Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak.

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personel alımı Adalet Bakanlığı

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