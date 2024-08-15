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  4. Adalet Bakanlığından 'Suriye Aile Hukuku kitabı' iddiasına yalanlama: Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanlığından 'Suriye Aile Hukuku kitabı' iddiasına yalanlama: Soruşturma başlatıldı

15.08.2024 23:26
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın paylaştığı "Suriye Aile Hukuku isimli kitabın Adalet Bakanlığı tarafından aile mahkemelerine gönderildiği" iddiası sosyal medyada gündem oldu. Adalet Bakanlığı iddiayı yalanlarken soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanlığından 'Suriye Aile Hukuku kitabı' iddiasına yalanlama: Soruşturma başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, herhangi bir kurum veya kuruluşa böyle bir kitabın gönderilmediği vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Ayrıca Ümit Özdağ'ın yine X platformundan önce paylaşıp sonra sildiği 'Hakimlerin, Suriyelilerle ilgili aile hukukunu ilgilendiren davalarda Suriye hukukuna göre değerlendirmede bulunacakları' ve 'Suriyelilerin dava açarken yargılama giderlerini devletin karşıladığına' yönelik ifadeleri de gerçek dışıdır. Halkımızı yanıltmaya yönelik asılsız paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır."

Açıklamada, gerçeğe aykırı bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kişilere ve dezenformasyon içeren manipülatif iddialara itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı Ümit Özdağ
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