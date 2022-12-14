HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da 2 kardeş silahlı çatışmada öldürüldü! Cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da 2 kardeş silahlı çatışmada öldürüldü! Cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı

14.12.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Kozan ilçesinde, sokak ortasında çıkan silahlı çatışma kanlı bitti. Çatışmada iki kardeşi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Korkunç anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olayın ardından kaçan 3 kişi ise düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kozan'da korku dolu anların yaşanmasına neden olan olay, Türkeli Mahallesi'nde saat 15.00 sularında meydana geldi.

Emrah K. ve kardeşi Vahit K., içerisinde husumetlileri Ferdi B.'nin bulunduğu otomobilin önünü kesti.

tartistiklari-kisilerin-tabancayla-vurdugu-2-kardes-oldu-2-_1704_dhaphoto2

SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRDILAR

Taraflar arasında çıkan silahlı çatışmada Vahit ve Emrah K. kardeşler olay yerinde pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

tartistiklari-kisilerin-tabancayla-vurdugu-2-kardes-oldu-2-_1704_dhaphoto4

Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

tartistiklari-kisilerin-tabancayla-vurdugu-2-kardes-oldu-2-_1704_dhaphoto1

3 ŞÜPHELİ OPERASYONLA YAKALANDI

Olayın ardından Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıların yakalanmazı için geniş çaplı çalışma başlattı.

AW781596_02
Çevredeki güvenlik kameralarının inceleyen polis ekipleri, düzenlenen operasyonla 3 saat içerisinde olayın şüphelileri M.B., F.B. ve A.A.’yı gözaltına aldı. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dev fabrika alevlere teslim! Ekipler bölgedeDev fabrika alevlere teslim! Ekipler bölgede
Strep A, Türkiye'de 3 ilde görüldü!Strep A, Türkiye'de 3 ilde görüldü!
Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon! Eski başkan Murat Hazinedar aranıyor Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon! Eski başkan Murat Hazinedar aranıyor
Anahtar Kelimeler:
Adana Silahlı çatışma

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'na hapis cezası sonrası siyasilerden art arda tepkiler!

İmamoğlu'na hapis cezası sonrası siyasilerden art arda tepkiler!

İmamoğlu için mahkeme kararını verdi

İmamoğlu için mahkeme kararını verdi

İmamoğlu'nun cezasına AK Parti'den ilk tepki!

İmamoğlu'nun cezasına AK Parti'den ilk tepki!

Cristiano Ronaldo, güvenlik kamerasına yakalandı

Cristiano Ronaldo, güvenlik kamerasına yakalandı

Asgari ücret toplantısı sona erdi! İşte taraflardan ilk açıklamalar

Asgari ücret toplantısı sona erdi! İşte taraflardan ilk açıklamalar

Kılıçdaroğlu sözleri olay oldu! 'Bir çuval inciri berbat etti'

Kılıçdaroğlu sözleri olay oldu! 'Bir çuval inciri berbat etti'

İlginizi Çekebilir

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.