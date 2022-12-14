Adana'da 2 kardeş silahlı çatışmada öldürüldü! Cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı

Kozan'da korku dolu anların yaşanmasına neden olan olay, Türkeli Mahallesi'nde saat 15.00 sularında meydana geldi.

Emrah K. ve kardeşi Vahit K., içerisinde husumetlileri Ferdi B.'nin bulunduğu otomobilin önünü kesti.

SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRDILAR

Taraflar arasında çıkan silahlı çatışmada Vahit ve Emrah K. kardeşler olay yerinde pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

3 ŞÜPHELİ OPERASYONLA YAKALANDI

Olayın ardından Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıların yakalanmazı için geniş çaplı çalışma başlattı.



Çevredeki güvenlik kameralarının inceleyen polis ekipleri, düzenlenen operasyonla 3 saat içerisinde olayın şüphelileri M.B., F.B. ve A.A.’yı gözaltına aldı. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (İHA)

