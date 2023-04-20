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  4. Adana'da 4 öğretmen feci şekilde can vermişti! Öğretmenlerin hayatını kaybettiği bölgede yola yine kaya düştü

Adana'da 4 öğretmen feci şekilde can vermişti! Öğretmenlerin hayatını kaybettiği bölgede yola yine kaya düştü

20.04.2023 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelmişti. Yamaçtan kopan kayalar, 4 öğretmenin içinde olduğu otomobilin üzerine düşmüş ve araçta bulunan herkes hayatını kaybetmişti. Aynı bölgede yola yine kaya düştü. Kapanan yol, ekipler tarafından açılmaya çalışılıyor.

Adana'da 4 öğretmen feci şekilde can vermişti! Öğretmenlerin hayatını kaybettiği bölgede yola yine kaya düştü

Saimbeyli-Feke kara yolunda, 6 Nisan'da saat 14.00 sıralarında, yamaçtan kopan kayalar, o sırada yoldan geçen Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenlerin içinde olduğu otomobilin üzerine düştü. Kazada sürücü Dilek Altıparmak (32), Pınar Kılıç (29), Ümmühan Dilbilir (39) ve Rahime Topak (37), yaşamlarını yitirdi. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 öğretmenin öldüğü bölgede çalışma başlattı. Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nün sahası olan Kısıklı mevkisindeki çalışmada, kayalar iş makineleriyle kontrollü olarak parçalanıp, kapanan yola düşürüldü.

DS

KAYALAR HAREKET ETMEYE DEVAM EDİYOR

Ancak yükseklerde toprak kayması olduğu için bazı kayalar hareket etmeye devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde, öğretmenlerin hayatını kaybettiği bölgeye yakın noktaya düşen kayalarla yol, trafiğe kapandı. Olayda, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Karayolları ekipleri, yolu tekrar açmak için çalışmalara başladı. (DHA)

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Öğretmen Adana kaza

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