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Adana'da Ali'yi öldürüp, çuvalla kanala atmışlardı! Korkunç detaylar ortaya çıktı: Ceset sudan çıkmasın diye...

08.03.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da geçen yıl oğlu Ali Ertan'ı vahşice öldüren baba M.E. ile cesedin ortadan kaldırılmasına yardım ettiği ileri sürülen tutuksuz sanıklar anne A.E, üvey anne R.S. ile enişte M.Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, M.E'nin iş yerinde tartıştığı oğlu Ali Ertan'ı bıçaklayarak öldürdüğü, maktulün bavula sığmaması sonucu cesedi M.Ö. ile çuvala koyarak kanala attıkları yer aldı. Söz konusu kişilerin, ceset sudan çıkmasın diye çuvala taş bağladığı da iddianamede yer aldı.

Adana'da Ali'yi öldürüp, çuvalla kanala atmışlardı! Korkunç detaylar ortaya çıktı: Ceset sudan çıkmasın diye...

Adana Yalmanlı Mahallesi'ndeki sulama kanalında geçen yıl 11 Kasım'da cesedi bulunan 22 yaşındaki Ali E'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan baba M.E. ile cesedin ortadan kaldırılmasına yardım ettiği ileri sürülen tutuksuz sanıklar anne A.E, üvey anne R.S. ile enişte M.Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, M.E. hakkında "altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, A.E, R.S. ve M.Ö. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmek''ten 5'er yıla kadar hapis cezası istendi.

CESEDİ ÖNCE BAVULA KONULDU, SIĞMAYINCA ÇUVALA KONULUP KANALA ATILDI

İddianamede, M.E'nin iş yerinde tartıştığı oğlu Ali E'yi bıçaklayarak öldürdüğü, cesedi sakladığı ve ardından eniştesi M.Ö'ye olayı anlattığı belirtildi. M.E. ve M.Ö'nün cesedi bavula koyarak iş yerinden çıkarabileceklerine karar verdiği, maktulün bavula sığmaması sonucu cesedi çuvala koyarak kanala atma konusunda anlaştıkları iddianamede yer aldı.

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CESET SUDAN ÇIKMASIN DİYE MEZARLIKTAN TAŞ TOPLAMIŞLAR

İddianamede, M.E. ve M.Ö'nün delil bırakmamak için maktulün tüm kıyafetlerini aldıkları anlatılarak, şunlar kaydedildi: "M.E. ve eniştesi M.Ö'nün maktulün cesedinin sudan çıkmasını engellemek için D-400 kara yolundaki Asri Mezarlık'tan taş aldıkları, M.E'nin maktulün üvey annesi R.A. ve öz annesi A.E'ye işlediği cinayeti anlattığı, gece birlikte iş yerine giderek maktulü çuval içine koyup taş bağlamak suretiyle çuvalı merkez Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'ndeki sulama kanalına attıkları, maktulün delil niteliğindeki tüm eşyalarını da eve getirip yaktıkları tespit edilmiştir."

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NE OLMUŞTU?

Adana Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'ndeki sulama kanalında geçen yıl 11 Kasım'da cesedi bulunan 22 yaşındaki Ali Ertan'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba M.E. ile cesedin ortadan kaldırılmasına yardım ettiği ileri sürülen anne A.E, üvey anne R.S. ile enişte M.Ö'nün tutuklanmasına karar verilmişti.

Adana 4. Sulh Ceza Hakimliğince maktulün kesin ölüm sebebinin tespit edilmesinin ardından 5 Ocak'ta R.S, A.E. ve M.Ö'nün tahliyesine karar verilmişti.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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