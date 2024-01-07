HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da Atatürk'e hakaret etti! Kendisini böyle savundu: 'İlaçların etkisindeydim'

Adana'da Atatürk'e hakaret etti! Kendisini böyle savundu: 'İlaçların etkisindeydim'

07.01.2024 17:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kedisini bir veterinere götüren kişi, klinikte eşine kedilere çok para harcadığını söyleyerek hakaret etmeye başladı. Devam eden tartışmada adam, klinik duvarında asılı Atatürk portresine bakarak hakaret ve küfürler etti. Olayın ardından Bülent Yılmaz isimli kişi gözaltına alınırken, ifadesinde yakın zamanda olduğu ameliyat nedeniyle kullandığı ilaçların etkisinde bulunduğunu ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Adana'da Atatürk'e hakaret etti! Kendisini böyle savundu: 'İlaçların etkisindeydim'

Olay, dün merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’ndeki bir veteriner kliniğinde meydana geldi. Evde beslediği kedisini, eşi ve çocuğuyla veterinere götüren Bülent Yılmaz, iddiaya göre, eşine kedilere çok para harcadığını söyleyerek hakaret etmeye başladı. Bu sırada küfürden rahatsız olan veteriner teknikeri Melek Nida Şahin, küfürleri duymazdan gelerek masasına oturdu. Yılmaz, Şahin’in duvarında asılı Atatürk portresine bakarak hakaret ve küfür etmeye başladı.

ataturke-hakaretten-tutuklanan-supheliden-ilaclarin-etkisindeydim-savunmasi_1098_dhaphoto2 (1)

GÖZALTINA ALINDI

Şahin’in Yılmaz’ı uyarması üzerine ikili arasında sözlü tartışma yaşandı. Cebinde bulunan cep telefonu çıkartan Şahin, Yılmaz’ın Atatürk’e ettiği küfürleri kanıtlamak için kaydetti. Telefona bakarak küfürlerine devam eden Yılmaz, ayrıca Şahin’e saldırarak darbetti. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle Yılmaz, veterinerden çıkarıldı. Şahin, olayın ardından hastaneye giderek darp raporu alıp Yılmaz hakkında şikayetçi oldu. Görüntüleri izleyen polis ekipleri, Yılmaz’ı yakalayarak gözaltına aldı. Yılmaz, ifadesinde Atatürk’ü çok sevdiğini ancak yakın zamanda olduğu ameliyat nedeniyle kullandığı ilaçların etkisinde bulunduğunu ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Yılmaz, tutuklandı.

ataturke-hakaretten-tutuklanan-supheliden-ilaclarin-etkisindeydim-savunmasi_1098_dhaphoto2

"İSTEDİĞİM YERDE İSTEDİĞİM GİBİ KONUŞURUM"

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Melek Nida Şahin, Bülent Yılmaz’ın önce eşiyle tartıştığını daha sonra ise kendisine küfür ettiğini belirterek, "Kadınlar hakkında genellemeler yapmaya başladı. Kızı yanıma gelerek, ‘Babam normalde hayvanları çok sever ama biraz sinirli. O yüzden böyle davranıyor’ demesi üzerine ben de olağan şeyler olduğunu söyledim. Bu sırada bana doğru dönerek, ‘Kadın değil mi, hepsi aynı işte’ diyerek küfür etmeye başladı. Sinirlendim ama duymamazlıktan gelerek masama oturdum. Masamın üzerinde Atatürk portresi vardı. Portreye bakıp daha sonra bana, ‘Sen Atatükçü müsün?’ ben de ‘Evet’ dedim. Atatürkle ilgili ileri geri konuşup hakaret ve küfürler etmeye başlayınca uyardım. Daha sonra küfrün dozunu artırdı. Bende kendisine ‘Burada Atatürk’e hakaret edemezsin’ diye tepki verince ‘İstediğim yerde istediğim gibi konuşurum’ dedi. Klinikten çıkmasını istedik. Küfürlerini benim şahsıma yöneltmeye başladığında görüntü çekmeye başladım. Görüntü çektiğimi görünce Atatürk’e olan küfürlerine devam etti ve daha sonra beni darbedip daha sonra gitti. Olaydan sonra hastaneye gittim ve darp raporu alıp şikayetçi oldum. Kendisini 'hukuka' teslim ediyorum. Bundan sonra hiç kimse Atatürk’e ve şerefli Türk kadınlarına hakaretlerde bulunma cesaretinde bulunmasın” dedi.

Kaynak: DHA

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Netanyahu "sızıntı"dan muzdaripNetanyahu "sızıntı"dan muzdarip
Murat Kurum'dan adaylığı sonrası ilk açıklama!Murat Kurum'dan adaylığı sonrası ilk açıklama!
Düzce'de sahilde erkek cesedi bulunduDüzce'de sahilde erkek cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
Adana atatürk
En Çok Okunan Haberler
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı belli oldu

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İstanbul'un adayı Murat Kurum oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İstanbul'un adayı Murat Kurum oldu

Arda Güler İspanyolları şaşkına çevirdi!

Arda Güler İspanyolları şaşkına çevirdi!

AK Parti'nin 26 ildeki adayları belli oldu! Erdoğan açıkladı

AK Parti'nin 26 ildeki adayları belli oldu! Erdoğan açıkladı

Hastanede bomba paniği! Ekipler alarma geçti, acil servis boşaltıldı

Hastanede bomba paniği! Ekipler alarma geçti, acil servis boşaltıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.