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Adana'da çaldıkları otomobille motosiklet çalıp arka koltuğa koydular

08.02.2022 02:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da polis ekiplerinden kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin düz kontak yaparak çaldıkları otomobilin ön ve arka plakalarını bezle kapattıkları, daha sonra ise başka bir yerden çaldıkları motosikleti ise aracın arka koltuğuna yükledikleri görüldü.

Alınan bilgiye göre, Adana merkez Seyhan ilçesi Ordu Caddesi'nde devriye görevi yapan bekçiler plakası kapatılmış bir otomobile durdurmak istedi.

Bekçilerin "dur" ikazına rağmen şüphelilerin otomobille kaçmaya başlaması üzerine durum telsiz anonslarıyla diğer ekiplere bildirildi. Bunun üzerine aracın gidebileceği güzergahlara polis ekipleri sevk edildi.

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ÇALDIKLARI MOTOSİKLETİ ÇALINTI OTOMOBİLE YÜKLEDİLER

İçerisinde 3 şüphelinin bulunduğu otomobili bir süre takip eden ekipler, aracı Döşeme Mahallesi'nde bir çıkmaz sokakta durdurdu.

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Araçtaki 3 şüpheliyi yakalayan ekipler, otomobilin arka koltuğunda da motosiklet buldu.

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Otomobilin "düz kontak" yöntemiyle çalıştırıldığını ve arka koltuktaki motosikletin de çalıntı olduğunu tespit eden ekipler, şüphelileri polis merkezine götürdü. (AA-İHA)

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Adana
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