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Adana'da dehşet evi! Genç kız defalarca bıçaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 08:22 | Son Güncelleme

Adana’da 24 yaşındaki genç kadının vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayla alakalı 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'da dehşet evi! Genç kız defalarca bıçaklandı

Adana'da bir binanın 8'inci katındaki dairede kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce defalarca bıçaklanan Canan Canpolat (24), ağır yaralandı. Olay sırasında dairede bulunduğu öne sürülen, genç kadını hastaneye götüren 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Canan Canpolat, bir binanın 8'inci katındaki dairede kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Sırt, göğüs, kollar ve bacaklarından aldığı ondan fazla bıçak darbesiyle yaralanan Canpolat, bu sırada evde bulunduğu öne sürülen Erhan A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından özel araçla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Aşırı kan kaybeden ve ameliyata alınan Canpolat'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Canan Canpolat'ı hastaneye getiren iki kişiyi gözaltına alan polis, olayın yaşandığı apartman ve dairede inceleme yaptı.

Canpolat'ı kimin neden bıçakladığını ve olayın yaşandığı apartman dairesinin kime ait olduğunu araştıran polis, soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor. (DHA)


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adana bıçak canan canpolat

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başka şehirde yaşayamam abi ya güzel bir güne güzel bir adana haberi ile başlıyoruz.
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