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Adana'da dehşet! Mangal yaparken ailesine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 6 ağır yaralı

29.08.2023 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kan donduran bir olay yaşandı. Ailesiyle evlerinin bahçesinde mangal yapan bir kişi, aniden silahını çekerek kurşun yağdırdı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen kişi, ağabeyini, annesini, ağabeyinin eşini ve 2 yeğenini tabancayla vurduktan sonra kendi kafasına sıktı. Olayda ağabey hayatını kaybetti, 6 kişi ağır yaralandı.

Adana'da dehşet! Mangal yaparken ailesine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 6 ağır yaralı

Adana’daki korkunç olay Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı 29 yaşındaki Burak Y., ağabeyi Hüseyin Y., annesi Hacer Y., yengesi Esra Y. ve yeğenleri Elif ile Yağmur Y. ile birlikte mangal yapıp aile yemeği yemeye başladı.

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KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Bir süre sonra Burak Y., henüz bilinmeyen bir nedenle ailesini kurşun yağmuruna tuttu.

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Aile fertleri kanlar içerisinde yere yığılırken, Burak Y. tabancayla başına sıktı.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILARIN DURUMLARI AĞIR

Bölgeye gelen sağlık ekipleri olay yerinde bulunan tüm yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Ağabey Hüseyin Y., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Burak Y. ile annesi ve yeğenlerinin durumunun ağır olduğu, yengesinin ise yüz ile el kısmından yaralandığı öğrenildi. (İHA)

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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cinayet Adana

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