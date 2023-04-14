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Adana'da deprem! 14 Nisan 2023 Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD açıkladı!

14.04.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da deprem meydana geldiği aktarıldı. Yapılan açıklama sonrası Adana başta olmak üzere sarsıntı hissedilen şehirlerde yaşayan vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. Birçok kişi internette, "14 Nisan 2023 deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte, 14 Nisan 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

Adana'da deprem! 14 Nisan 2023 Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD açıkladı!

Adana'da 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesinde depremin merak üssü Adana Saimbeyli olarak açıklandı. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan 'deprem' açıklaması...

ADANA'DE KORKUTAN DEPREM!

Adana'da 3.9 şiddetinde deprem meydana geldiği açıklandı.

AFAD saat 14.44'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.

Sarsıntı, 14.92 km derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise, depremin şiddetini 3.4 olarak duyurdu.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre derpem 5.0 km derinlikte gerçekleşti.


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