Adana'da deprem! 14 Nisan 2023 Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD açıkladı!

Adana'da 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesinde depremin merak üssü Adana Saimbeyli olarak açıklandı. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan 'deprem' açıklaması...
Adana'da 3.9 şiddetinde deprem meydana geldiği açıklandı.
AFAD saat 14.44'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.
Sarsıntı, 14.92 km derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 14, 2023
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Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-04-14
Saat:14:44:11 TSİ
Enlem:37.918 N
Boylam:36.201 E
Derinlik:14.92 km
Detay:https://t.co/RNCzoOVfVT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise, depremin şiddetini 3.4 olarak duyurdu.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre derpem 5.0 km derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 14, 2023
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) https://t.co/t5j1v3uCry
14.04.2023, 14:44:10 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli