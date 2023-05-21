ADANA'DA DEPREM SON DAKİKA! 21 Mayıs 2023 Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kahramanmaraş ve Hatay'dan da hissedildi

Adana'da deprem meydana geldiği aktarıldı. Yapılan açıklama sonrası Adana başta olmak üzere Kahramanmaraş ve Hatay gibi sarsıntı hissedilen şehirlerde yaşayan vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. Kahramanmaraş ve Hatay gibi illerde yaşayanlar da konuya ilikin araştırma yapmaya başladı. İşte, 21 Mayıs 2023 Pazar günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan 'deprem' açıklaması...

ADANA'DA 4.9 ŞİDDETİNDE DEPREM

Adana'da deprem meydana geldi.

AFAD depremin merkez üssünü Saimbeyli, şiddetini ise 4.9 olarak açıkladı.

Deprem 6.67 km derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin şiddeti 4.8 olarak duyuruldu.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; deprem, 4.8 km derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREMLER LİSTESİ! 21 MAYIS 2023 PAZAR

2023.05.21 15:46:13 37.9088 36.2537 4.8 -.- 4.8 4.8 AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.21 15:20:17 38.8235 37.3758 5.0 -.- 1.9 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.05.21 14:53:30 37.9603 36.3257 15.4 -.- 1.9 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.21 14:48:49 38.1600 37.4848 5.0 -.- 1.6 -.- TEPEBASI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.21 14:47:09 38.1542 37.5842 7.9 -.- 1.7 -.- KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.21 14:22:01 38.4088 38.2738 8.6 -.- 2.4 -.- SAMANKOY-(MALATYA) İlksel

2023.05.21 14:16:02 38.2910 38.0688 16.0 -.- 2.0 -.- KARAPINAR-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.05.21 14:11:05 38.5735 37.1873 5.0 -.- 1.7 -.- YAPILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.21 14:08:29 38.4805 37.5503 5.0 -.- 1.6 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.05.21 14:01:01 38.4325 37.4248 5.0 -.- 1.5 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.05.21 13:46:10 38.4530 35.5890 6.7 -.- 1.3 -.- INCESU-DEVELI (KAYSERI) İlksel

2023.05.21 13:15:35 38.1065 36.5673 5.4 -.- 1.9 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.21 12:56:17 36.2322 36.2267 5.0 -.- 2.2 -.- NARLICA-(HATAY) İlksel

2023.05.21 12:50:15 40.6755 30.4270 13.0 -.- 2.5 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel

2023.05.21 12:38:19 38.1930 35.0913 5.5 -.- 1.7 -.- DOGANLI-YESILHISAR (KAYSERI) İlksel

2023.05.21 12:12:23 38.0875 37.0802 28.5 -.- 1.5 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.21 11:51:42 36.9847 28.3490 11.3 -.- 1.2 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2023.05.21 11:36:19 38.4337 37.2810 14.4 -.- 1.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.21 11:32:44 36.0302 35.8673 2.4 -.- 2.2 -.- MEYDAN-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.05.21 11:30:52 37.9088 28.7548 5.0 -.- 1.9 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2023.05.21 11:29:42 39.0753 40.5348 4.7 -.- 2.1 -.- TEPEBASI-(BINGOL) İlksel

2023.05.21 11:28:40 37.9297 28.7947 1.5 -.- 2.4 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2023.05.21 11:21:18 39.2102 28.7660 12.5 -.- 1.7 -.- AKPINAR-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2023.05.21 11:14:03 38.5412 37.3095 2.1 -.- 1.8 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.21 10:58:45 38.2532 38.6550 4.3 -.- 2.5 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) REVIZE01 (2023.05.21 10:58:48)

2023.05.21 10:28:59 37.9748 36.6867 5.0 -.- 2.7 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.21 10:21:45 39.8973 39.9833 7.7 -.- 2.3 -.- CENNETPINAR-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel

2023.05.21 09:32:20 38.3232 38.4635 13.1 -.- 2.3 -.- FURUNCU-(MALATYA) İlksel

2023.05.21 09:20:33 38.4793 38.0032 3.5 -.- 1.5 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.05.21 09:08:27 37.9725 36.5540 5.0 -.- 2.1 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.21 08:57:59 37.9750 37.4922 9.5 -.- 1.9 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.21 08:40:19 38.3553 38.4988 5.0 -.- 1.6 -.- HACIYUSUFLAR-(MALATYA) İlksel

2023.05.21 08:32:13 38.0542 36.6063 9.1 -.- 1.4 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.21 08:30:03 38.5325 37.9420 5.0 -.- 2.2 -.- SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel

2023.05.21 08:26:49 38.2097 36.8885 7.7 -.- 1.7 -.- ALIMPINAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.21 08:14:33 38.1520 36.5235 9.6 -.- 1.6 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.21 08:06:35 38.3857 37.2378 21.9 -.- 1.3 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.21 07:44:54 38.1295 37.4803 9.5 -.- 2.2 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.21 07:43:31 36.6882 36.0770 7.0 -.- 2.1 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2023.05.21 07:36:05 34.9980 24.8073 5.3 -.- 4.2 4.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2023.05.21 07:23:44 39.1958 32.8742 9.0 -.- 1.9 -.- DIPDEDE-KULU (KONYA) İlksel

2023.05.21 07:01:56 38.0740 36.4132 5.0 -.- 2.0 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.21 06:52:40 38.5847 39.6063 2.3 -.- 1.9 -.- KARTALDERE-MADEN (ELAZIG) İlksel

2023.05.21 06:33:59 36.6928 36.1045 11.2 -.- 1.5 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2023.05.21 06:33:02 37.7913 33.3625 4.6 -.- 1.2 -.- AKCAYAZI-KARAPINAR (KONYA) İlksel

2023.05.21 06:24:24 37.8987 36.5208 5.0 -.- 1.9 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.21 06:19:15 38.3792 38.7610 3.3 -.- 1.6 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA) İlksel

2023.05.21 06:09:02 37.8743 26.9210 5.0 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.05.21 05:59:29 38.1168 36.7087 10.9 -.- 1.6 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.21 05:34:02 38.3320 38.9123 14.4 -.- 1.8 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel

2023.05.21 05:26:58 38.2172 38.6780 5.0 -.- 3.0 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.05.21 05:25:06 38.5313 38.0238 1.8 -.- 2.0 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel

2023.05.21 04:57:50 38.3115 37.7305 5.0 -.- 1.5 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.05.21 04:55:45 37.0807 28.4365 9.3 -.- 1.5 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) REVIZE01 (2023.05.21 04:55:51)

2023.05.21 04:53:55 38.1283 36.6798 5.0 -.- 2.1 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.21 04:50:34 38.1890 37.3857 7.2 -.- 1.7 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.21 04:46:15 37.5618 34.6750 36.4 -.- 1.4 -.- CANAKCI-ULUKISLA (NIGDE) İlksel

2023.05.21 04:40:02 37.8998 36.2497 5.0 -.- 3.5 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.21 04:14:15 38.5110 37.9975 5.0 -.- 1.9 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.05.21 04:00:52 38.2417 38.6530 5.4 -.- 2.1 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.05.21 03:39:09 38.4815 37.2153 2.4 -.- 1.7 -.- KARAMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.21 03:31:58 37.8910 36.2498 2.4 -.- 2.0 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.21 03:31:13 38.1925 38.4195 11.0 -.- 2.1 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.05.21 03:29:51 38.8040 37.3517 8.6 -.- 1.6 -.- SULARBASI-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.05.21 03:22:13 38.1757 38.6203 12.5 -.- 1.7 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.05.21 03:12:13 36.5782 36.4078 3.1 -.- 1.6 -.- GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.05.21 03:09:05 37.4005 37.0527 9.0 -.- 1.4 -.- HALKACAYIRI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.21 03:06:46 38.1208 37.4027 5.0 -.- 2.0 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.21 03:00:27 37.3905 37.1033 5.2 -.- 1.2 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.21 02:39:42 38.7085 40.0603 1.7 -.- 2.9 -.- DAMLAPINARI-PALU (ELAZIG) İlksel

2023.05.21 02:35:11 37.7482 27.1347 13.4 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.05.21 02:32:17 38.0438 36.5355 5.3 -.- 1.7 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.21 02:10:06 38.0612 37.4672 6.2 -.- 1.6 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.21 02:01:28 38.2920 37.4668 9.4 -.- 1.2 -.- KAVAKTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.21 01:59:28 38.4698 39.4283 1.5 -.- 1.1 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) İlksel

2023.05.21 01:50:51 37.9855 36.3733 5.3 -.- 1.6 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.21 01:19:59 38.1653 38.3733 8.1 -.- 1.7 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.05.21 01:17:19 37.7507 36.4283 7.2 -.- 1.8 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.21 00:43:17 39.1088 23.5110 9.4 -.- 3.7 3.7 YUNANISTAN İlksel

2023.05.21 00:21:03 38.4155 36.4710 6.3 -.- 1.2 -.- AYRANLIK-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.05.21 00:12:01 38.0982 36.5910 5.2 -.- 2.0 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.21 00:09:02 37.4810 37.0935 4.7 -.- 1.8 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

