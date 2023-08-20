HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da HDP il binası önüne ispirto bırakmıştı! Gözaltına alındı, Valilik'ten açıklama

Adana'da HDP il binası önüne ispirto bırakmıştı! Gözaltına alındı, Valilik'ten açıklama

20.08.2023 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da HDP İl Binası önüne 3 şişe ispirto ve defter bırakan A.C. (26) isimli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı. Adana Valiliği, "Kadının verdiği cevaplar ve hareketlerinden akıl sağlıyla ilgili dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilmiştir" açıklamasını yaptı.

Adana'da HDP il binası önüne ispirto bırakmıştı! Gözaltına alındı, Valilik'ten açıklama

Seyhan ilçesi Cemal Gürsel Caddesi’nde bugün saat 10.30 sıralarında HDP il binasının kapısına A.C. isimli kadın 3 şişe ispirto ve defter bıraktı. Durumu fark eden partililer, polise haber verdi. Adrese gelen Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli kadını gözaltına aldı.

AW012339_01

ADANA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Adana Valiliği’nden açıklama yapıldı. Adli tahkikatın çok yönlü devam ettiği belirtilen açıklamada, “Olayı gerçekleştiren şahsın 1997 Osmaniye doğumlu A.C. isimli şahıs olduğu tespit edilerek Emniyet birimlerimizce yakalanmış, şahsın ilk sorgulamasında bahse konu materyalleri kendisinin bıraktığını doğruladığı, nedeni ile ilgili tutarsız cevaplar verdiği ve hareketlerinden akıl sağlıyla ilgili dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilmiştir” denildi.

hdp-il-binasi-onune-ispirto-birakan-kadin-gozaltina-alindi_9959_dhaphoto3

hdp-il-binasi-onune-ispirto-birakan-kadin-gozaltina-alindi_9959_dhaphoto1

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hasta yakınları demir sopayla kafasına vurdular! Doktor, ağır yaralı... Hasta yakınları demir sopayla kafasına vurdular! Doktor, ağır yaralı...
Yine çok konuşulacak! "Acı gerçek şu ki" diyerek açıkladıYine çok konuşulacak! "Acı gerçek şu ki" diyerek açıkladı
Yangın söndürülemiyor! Dumanlar Edirne'den görünüyor: İpsala'dan çıkışlar durdurulduYangın söndürülemiyor! Dumanlar Edirne'den görünüyor: İpsala'dan çıkışlar durduruldu
Anahtar Kelimeler:
Adana hdp

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.